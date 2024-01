The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda PEUGEOT, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” seçildi.