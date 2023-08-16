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ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

2023-08-16 12:11:21
ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Dünya üniversitelerinin akademik başarısını sıralayan Şangay Klasmanı (ShangaiRanking) bu yılın en iyi 1000 üniversitesini açıkladı.

#1
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Listede ilk 500'de Türkiye'den yalnızca İstanbul Üniversitesi yer alırken ilk 1000'de toplam 8 Türk üniversitesi bulunuyor.

#2
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan listeye göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) oldu.

#3
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Listede, Türkiye'den ilk binde 401-500 sıra aralığında İstanbul Üniversitesi; 601-700 sıra aralığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 701-800 sıra aralığında Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, 801-900 sıra aralığında Ankara Üniversitesi, 901-1000 sıra aralığında ise Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi yer aldı.

#4
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Harvard Üniversitesi 21. kez sıralama listesinin başında yer almayı başarırken ilk 10'daki diğer üniversiteler Cambridge (4.), Berkeley (5.), Princeton (6.), Oxford (7.), Columbia (8.), Caltech (9.) ve Chicago (10.).

#5
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Paris-Saclay Üniversitesi (15.) bir basamak yükselerek Kıta Avrupası'nda en iyi üniversite olmaya devam ederken, onu ETH Zürih (20.) takip etti.

#6
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

SIRALAMA NEYE GÖRE YAPILIYOR? ShanghaiRanking, Nobel ödüllü, Fields madalyası, yüksek atıf alan araştırmacıları ya da Nature ve Science dergisinde yayımlanan makaleleri olan her üniversiteyi sıralamaya dahil ediyor. Listeye ayrıca Science Citation Index-Expanded (SCIE) ve Social Science Citation Index (SSCI) tarafından indekslenen önemli sayıda makalesi olan üniversiteler de alınıyor. Toplamda 2 bin 500'den fazla üniversite sıralanırken en iyi 1000 üniversite yayımlanıyor.

#7
Foto - ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Sıralama çeşitli kriterler göz önüne alınarak yapılıyor. Buna göre, eğitimin ve fakültenin kalitesi, araştırmaların verimliliği, kişi başına performans değerlendiriliyor. Bu değerlendirmelerde 6 kategori bulunurken her kategoride en yüksek puanı alan üniversite 100 puana ulaşıyor ve diğerleri en yüksek puanın yüzdesine göre hesaplanıyor. Final sıralamasındaysa her kategoriden kazanılan puanların ağırlıklı ortalaması alınıyor ve en iyi üniversite toplamda 100 puana oranlanıyor. Buna göre bir üniversitenin puanlarının yüzde 20'si Nobel ödülü ve Fields madalyası alan çalışanların sayısına, yüzde 20'si yüksek atıf alan araştırmacılarının sayısına, yüzde 20'si Nature ve Science dergisinde yayımlanan makale sayısına, yüzde 20'si Science Citation Index-Expanded ve Social Science Citation Index'te indekslenen makale sayısına, yüzde 10'u Nobel ödülü ve Fields madalyası alan mezunlarının sayısına ve yüzde 10'u kurumun kişi başı akademik performansına bakılarak hesaplanıyor.

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