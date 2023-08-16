ODTÜ, Boğaziçi Üniversiteleri listeye giremedi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri…

Sıralama çeşitli kriterler göz önüne alınarak yapılıyor. Buna göre, eğitimin ve fakültenin kalitesi, araştırmaların verimliliği, kişi başına performans değerlendiriliyor. Bu değerlendirmelerde 6 kategori bulunurken her kategoride en yüksek puanı alan üniversite 100 puana ulaşıyor ve diğerleri en yüksek puanın yüzdesine göre hesaplanıyor. Final sıralamasındaysa her kategoriden kazanılan puanların ağırlıklı ortalaması alınıyor ve en iyi üniversite toplamda 100 puana oranlanıyor. Buna göre bir üniversitenin puanlarının yüzde 20'si Nobel ödülü ve Fields madalyası alan çalışanların sayısına, yüzde 20'si yüksek atıf alan araştırmacılarının sayısına, yüzde 20'si Nature ve Science dergisinde yayımlanan makale sayısına, yüzde 20'si Science Citation Index-Expanded ve Social Science Citation Index'te indekslenen makale sayısına, yüzde 10'u Nobel ödülü ve Fields madalyası alan mezunlarının sayısına ve yüzde 10'u kurumun kişi başı akademik performansına bakılarak hesaplanıyor.