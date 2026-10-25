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Spor
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Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda Trendyol Süper Lig'in en yüksek bonservis değerine sahip futbolcuları netlik kazandı. Dev kulüplerin kıyasıya rekabet ettiği ligde zirveye oturan isim 55.1 milyon euroluk değeriyle Mason Greenwood olurken, onu 51 milyon euro ile yıldız golcü Victor Osimhen takip etti. Listede Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Rafael Leão gibi dünya çapında ses getiren futbolcular da üst sıralarda yer buldu.

#1
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yaptığı çalışmayla birlikte Trendyol Süper Lig'deki en yüksek bonservis değerine sahip futbolcuları listeledi. İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu:

#2
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

10 - Franculino Dju - 28.4 milyon euro

#3
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

9 - Ernest Poku - 29.7 milyon euro

#4
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

8 - Rafael Leão - 31 milyon euro

#5
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

7 - Barış Alper Yılmaz - 33.1 milyon euro

#6
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

6 - Matteo Guendouzi - 33.3 milyon euro

#7
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

5 - Deniz Gül - 33.7 milyon euro

#8
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

4 - Orkun Kökçü - 35.4 milyon euro

#9
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

3 - Aleksey Batrakov - 45.4 milyon euro

#10
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

2 - Victor Osimhen - 51 milyon euro

#11
Foto - Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

1 - Mason Greenwood - 55.1 milyon euro

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