Milyonluk yıldızlar kıyasıya yarıştı! İşte Süper Lig’in en pahalı 10 futbolcusu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda Trendyol Süper Lig'in en yüksek bonservis değerine sahip futbolcuları netlik kazandı. Dev kulüplerin kıyasıya rekabet ettiği ligde zirveye oturan isim 55.1 milyon euroluk değeriyle Mason Greenwood olurken, onu 51 milyon euro ile yıldız golcü Victor Osimhen takip etti. Listede Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Rafael Leão gibi dünya çapında ses getiren futbolcular da üst sıralarda yer buldu.