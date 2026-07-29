Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Nijerya'da kurulacak üretim ve bakım kapasitesinin yalnızca ülkenin talebine değil, Batı Afrika'daki diğer pazarlara da hizmet vermesi öngörülüyor. Nijerya Kabotaj Yasası da Türk şirketleri açısından yerel ortaklıkları teşvik eden unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Düzenleme, bu ülkede inşa edilen, Nijeryalıların sahip olduğu ve onlar tarafından işletilen gemilere çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle Türk şirketlerinin pazara yalnızca ihracat yoluyla değil, Nijeryalı firmalarla kurulacak üretim, bakım ve işletme ortaklıklarıyla girmesinin daha kalıcı bir model oluşturabileceği değerlendiriliyor.