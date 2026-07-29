  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den aldıkları TB2 SİHA'larla operasyona başladılar: Ortalık yangın yerine döndü Güneş enerjisi can suyu oldu... Çiftçi tarlayı güneşle suladı, kazancını katladı! Maliye Bakanlığı'ndan düzenleme: İşlenmemiş kıymetli madenlerde yeni dönem Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo Anadolu'da 951 yıllık keşif! İlk kez gün yüzüne çıktı! Oturduğunuz yerin havası nasıl? Tıkla öğren: İşte megakentin kirlilik haritası 531 yıllık tarihi medresede anlamlı faaliyet! TDV ile unutulmaya yüz tutmuş sanatlar yeniden doğuyor 118 yıllık tarih, 40 yıllık sadakat... Yozgat'ın zamanı Sinan Usta'ya emanet! Türkiye'ye gelecekler! Osimhen yeniden piyasada: Dev bonservis bekleniyor...
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Türkiye ile son dönemde yakın ilişkiler kuran Afrika ülkesinden dikkat çeken bir davet geldi. Ülke yetkilileri gemi ithalatını bitirecek model için Ankara'nın kapısını çaldı.

#1
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Nijerya yönetimi, Türk tersanelerini yalnızca ülkenin gemi ihtiyacını karşılayacak tedarikçiler olarak değil, yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak uzun vadeli ortaklar olarak konumlandırmak istiyor. DAMISE firmasının teknoloji sağlayıcılığında ve Nijerya-Türkiye İş Konseyinin işbirliğiyle gerçekleştirilen hükümetler arası ve sektör liderleri diyaloğunda, ortak üretim, teknoloji transferi, filo modernizasyonu, iç su yolu taşımacılığı, insan kaynağının geliştirilmesi ve finansman modelleri öne çıktı.

#2
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Sürecin geliştirilmesinde rol üstlenen Konsey, hükümetler düzeyindeki temasların Türk ve Nijeryalı şirketler arasında somut yatırım ve üretim ortaklıklarına dönüştürülmesini amaçlıyor. Nijerya Deniz ve Mavi Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkenin yaklaşık 853 kilometrelik sahil şeridi ve 10 bin kilometreyi aşan iç su yolu ağına dikkat çekilerek, Türk tersanelerine, Nijerya'yı yalnızca bir pazar değil, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı kapsamında kıta pazarına erişim sağlayabilecek bir üretim üssü olarak değerlendirme çağrısı yapıldı.

#3
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

icaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin gemi ihracatı 2018'de yaklaşık 900 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 3 milyar dolara yükseldi. Türkiye bu alanda dünya sıralamasında 28'incilikten 10'unculuğa çıktı. Aynı dönemde Nijerya'nın gemi ithalatının 3,4 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolara gerilemesi, ülkede ithalata dayalı model yerine yerel üretim ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik arayışları öne çıkardı.

#4
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Nijerya Cumhurbaşkanı Ahmet Tinubu'nun bu yıl Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra iki ülkenin ticari ilişkileri ivme kazandı. Bu temaslarda, ortak ticari hedeflere ulaşma noktasında önemli adımlar atıldı. İki ülke arasında gündeme gelen işbirliği modelinin, ortak üretim ve teknoloji transferinin yanı sıra özel amaçlı gemiler, feribotlar, gemi bakım ve onarımı ile denizcilik altyapılarını kapsaması bekleniyor.

#5
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Nijerya İç Su Yolları İdaresi de Türk tersanelerini ve teknoloji şirketlerini, ülkenin yaklaşık 3 bin kilometrelik seyre elverişli iç su yolu ağında kullanılacak gemiler, feribot terminalleri ve kamu-özel sektör projelerinde ortaklık kurmaya davet etti. Türk denizcilik sektörünün yaklaşık 85 aktif tersaneye, 2 bin 270'i aşkın gemiden oluşan Türk sahipli filoya ve geniş bir denizcilik eğitim altyapısına sahip olması, Türkiye'nin yalnızca gemi üretimi değil, mühendislik, eğitim, bakım ve teknoloji transferi alanlarında da işbirliği geliştirmesine imkan sağlıyor.

#6
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Nijerya'da kurulacak üretim ve bakım kapasitesinin yalnızca ülkenin talebine değil, Batı Afrika'daki diğer pazarlara da hizmet vermesi öngörülüyor. Nijerya Kabotaj Yasası da Türk şirketleri açısından yerel ortaklıkları teşvik eden unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Düzenleme, bu ülkede inşa edilen, Nijeryalıların sahip olduğu ve onlar tarafından işletilen gemilere çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle Türk şirketlerinin pazara yalnızca ihracat yoluyla değil, Nijeryalı firmalarla kurulacak üretim, bakım ve işletme ortaklıklarıyla girmesinin daha kalıcı bir model oluşturabileceği değerlendiriliyor.

#7
Foto - Türkiye'ye 7 bin km öteden ortaklık teklifi: Gelin gemi üretelim

Balıkçılık gemileri, offshore destek gemileri, gemi tamiri, filo yenileme ve iç su yolu taşımacılığı, kısa vadede işbirliğine açık başlıca alanlar arasında sıralanıyor. Daha uzun vadede ise yeşil dönüşüm, denizcilikte karbonsuzlaşma, teknik personel yetiştirilmesi ve ortak finansman modellerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde dile getirilen işbirliği alanlarının, şirket eşleştirmeleri, finansman modelleri ve somut yatırım projeleriyle desteklenmesi önem taşıyor. Türk tersanelerinin yetkinlikleri ile Nijerya'nın filo modernizasyonu ihtiyaçlarının eşleştirileceği görüşmelerin, 30 Temmuz'da, finansman ve iş gücü kapasitesine ilişkin oturumun da 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sürecin sonunda 2027 Denizcilik İşBirliği Yol Haritası'nın çerçevesinin açıklanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasete meraklıysan üniformanı çıkar
Gündem

Siyasete meraklıysan üniformanı çıkar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyareti sırasında kendisini karşılayan subayın, “Sayın Ge..
Şezlong kiralamayanları kürekle kum atarak sahilden kovan zorba işletmeciye gözaltı
Gündem

Şezlong kiralamayanları kürekle kum atarak sahilden kovan zorba işletmeciye gözaltı

Mersin Silifke’deki halka açık Susanoğlu Plajı'nda, şezlong kiralamayarak kumsalda oturan vatandaşlar işletmecinin zorbalığına maruz kaldı. ..
Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Semt-i Mukaddes özüne dönüyor: İstanbul’da 4 ilçe AK Parti’ye geçiyor

İstanbul'da Şile, Çekmeköy, Tuzla ve Eyüpsultan Belediye Başkanları AK Parti'ye katılacak. Başkanlara rozetlerini cumartesi günü Cumhurbaşka..
Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!
Eğitim

Milyonlarca gencin beklediği kritik gün geldi! YKS tercihlerinde maraton başlıyor!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği tercih süreci yarın resmen başlıyor...
MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil
Gündem

MHP’den İBB'nin Beykoz'daki yıkım kararına tepki: İstanbul sahipsiz değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beykoz'daki Ufuk Taksi Durağı'na yönelik yıkım kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ..
Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu
Dünya

Metroda yangın! 39 kişi hastanelik oldu

İspanya'nın Barselona kentinde metro hattında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 39 kişi hastaneye kaldırıldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23