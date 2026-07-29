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Ekonomi
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TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

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TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

#1
Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

#2
Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor.

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

İŞTE SATIŞ YAPILACAK İLLER

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Adıyaman Aksaray Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Bartın Bilecik Bingöl Bitlis Burdur Bursa Çanakkale Çorum

#6
Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Kahramanmaraş Karaman Kastamonu Kayseri Kırklareli Kocaeli Konya Kütahya

#8
Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Nevşehir Ordu Sakarya

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Samsun Sinop Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tunceli Van Yalova Zonguldak

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Foto - TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!

Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

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