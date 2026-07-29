TOKİ resmen duyurdu: 49 ilde satışlar başladı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.
Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Fiyatlar 315 bin liradan başlıyor.
İŞTE SATIŞ YAPILACAK İLLER
Adıyaman Aksaray Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir
Bartın Bilecik Bingöl Bitlis Burdur Bursa Çanakkale Çorum
Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir
Kahramanmaraş Karaman Kastamonu Kayseri Kırklareli Kocaeli Konya Kütahya
Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Nevşehir Ordu Sakarya
Samsun Sinop Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tunceli Van Yalova Zonguldak
Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
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