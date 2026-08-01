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Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi Mavi ekran ışığı göze zarar veriyor! Göz ardı etmeyin, bakın sebebi neymiş! Sadece çocuklara değil... O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi Dünya bu gelişmeyi konuşuyor: Türkiye işaret edip ülkenin adını değiştirdiler
Spor
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O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

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O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora, serbest kalma maddesindeki dev artış ve PSG sürecinde yaşanan krizin ardından Galatasaray’ın transfer gündemine bomba gibi düştü.

#1
Foto - O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

Transfer piyasasında sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa futbolunun gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Rodrigo Mora için devler birbirine girerken, sürecin son adresi Süper Lig oldu.

#2
Foto - O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

Fransız devi Paris Saint-Germain’in Portekiz pazarındaki yetkin ismi Luís Campos, oyuncunun temsilcileriyle erken dönemde masaya oturdu. PSG, 18 yaş altı sözleşmesinde yer alan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi bitirmeyi hedefliyordu.

#3
Foto - O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

PSG’nin pazarlıksız transfer planını fark eden Porto yönetimi ise elini çabuk tuttu. Portekiz ekibi, Mora 18 yaşına bastığı an oyuncunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı ve serbest kalma bedelini bir anda 70 milyon euroya çıkardı.

#4
Foto - O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi

Porto’nun bu hamlesi sonrası PSG’nin pazarlık yapma ihtimali tamamen ortadan kalktı. Fransız devinin ilgisi sürse de 70 milyon euroluk dev bedel nedeniyle görüşmeler resmi imzaya dönüşmedi ve kilitlendi. PSG’nin yüksek bonservis engeline takıldığı noktada fırsatı değerlendirmek isteyen Galatasaray, Portekizli yeteneği kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlamaya başladı.

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