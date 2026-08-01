O yeteceği işaret edip alacaklar: Galatasaray ödeyecek! Rodrigo Mora gündemi
Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora, serbest kalma maddesindeki dev artış ve PSG sürecinde yaşanan krizin ardından Galatasaray’ın transfer gündemine bomba gibi düştü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Porto’nun genç yeteneği Rodrigo Mora, serbest kalma maddesindeki dev artış ve PSG sürecinde yaşanan krizin ardından Galatasaray’ın transfer gündemine bomba gibi düştü.
Transfer piyasasında sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa futbolunun gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Rodrigo Mora için devler birbirine girerken, sürecin son adresi Süper Lig oldu.
Fransız devi Paris Saint-Germain’in Portekiz pazarındaki yetkin ismi Luís Campos, oyuncunun temsilcileriyle erken dönemde masaya oturdu. PSG, 18 yaş altı sözleşmesinde yer alan 45 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi bitirmeyi hedefliyordu.
PSG’nin pazarlıksız transfer planını fark eden Porto yönetimi ise elini çabuk tuttu. Portekiz ekibi, Mora 18 yaşına bastığı an oyuncunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı ve serbest kalma bedelini bir anda 70 milyon euroya çıkardı.
Porto’nun bu hamlesi sonrası PSG’nin pazarlık yapma ihtimali tamamen ortadan kalktı. Fransız devinin ilgisi sürse de 70 milyon euroluk dev bedel nedeniyle görüşmeler resmi imzaya dönüşmedi ve kilitlendi. PSG’nin yüksek bonservis engeline takıldığı noktada fırsatı değerlendirmek isteyen Galatasaray, Portekizli yeteneği kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlamaya başladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23