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Spor
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O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

2024-02-21 12:16:00
O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Abdülkerim Bardakcı, Avrupa devleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında müthiş bir performans sergileyen milli oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; 29 yaşındaki stoperin, yeni sezonda iki takımdan birine imza atacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezleri arasına giren Abdülkerim Bardakcı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor.

#2
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Hem ligdeki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını yıldız oyuncunun taliplerini duyurdu.

#3
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Konyaspor'dan Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı, göstermiş olduğu performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

#4
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, dev kulüplerin radarında.

#5
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Transferiyle büyük etki yapan milli yıldız, inişli çıkışlı grafiği ile ilk dönem kendisini tam olarak gösterememişti.

#6
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Abdülkerim Bardakcı, 12 hafta itibariyle 2 kez kırmızı kart görmüş ve 3 maç kaçırmıştı.

#7
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Hem mental hem de psikolojik olarak kendini toparlayan Bardakcı, tekrardan kendisi toparladı.

#8
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 3-2 kazanan takımı adına kilit rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, 3 net gol pozisyonunu çıkartmayı başarmıştı.

#9
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Türkiye Gazetesi'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Milan ve Lazio, Galatasaray'ın Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçmiş durumda.

#10
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi.

#11
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.

#12
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 66 maçta forma giydi.

#13
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Abülkerim bu maçlarda 8 gol 3 asistlik katkı sağladı ve 1 şampiyonluk yaşadı.

#14
Foto - O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Abdülkerim'in sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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