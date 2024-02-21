O ülkeyi salladı! Galatasaray'ın milli yıldızı sezon sonu bay bay diyebilir! Müthiş gelişme...

Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Abdülkerim Bardakcı, Avrupa devleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında müthiş bir performans sergileyen milli oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre; 29 yaşındaki stoperin, yeni sezonda iki takımdan birine imza atacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)