O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan kasırga, çok sayıda binanın çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceğini açıkladı.