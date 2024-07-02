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Dünya
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O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

2024-07-02 23:21:40
O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Şiddeti kategori 5'e yükselen Beryl Kasırgası, Karayipler’i vurdu.

#1
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Atlantik Okyanusu’nda olaşan ve Karayipler’i vuran Beryl Kasırgası’nın şiddeti kategori 5’e yükselirken, Saint Vincent ve Grenadinler’de bir kişinin öldüğü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceği açıklandı.

#2
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Beryl kasırgasının hızının saatte 257 kilometreye yükseldiği ve Karayipler'de bulunan Grenada'ya bağlı Carriacou Adası'na ulaştığı ifade edildi.

#3
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Şiddetli yağış ve fırtınaya neden olan kasırga, çok sayıda binanın çatısının uçmasına, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybının yaşanabileceğini açıkladı.

#4
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Başbakan Gonsalves, ülkedeki elektriğin ve suyun kesik olduğunu ve Union Adası'ndaki yerleşim alanlarının yüzde 90'ının zarar gördüğünü belirtti.

#5
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

NHC’den yapılan açıklamada, “Önümüzdeki birkaç gün içinde kasırga şiddetinde dalgalanmalar olması muhtemel, ancak Beryl'in Çarşamba günü Orta Karayipler'e doğru hareket edip Jamaika yakınlarından geçmesiyle birlikte hala büyük kasırga yoğunluğuna yakın olması bekleniyor” denildi.

#6
Foto - O ülkeyi kasırga vurdu: 1 ölü

Yetkiler tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

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