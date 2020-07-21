O ülkeden kritik teklif: Bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

Çavuşoğlu ile birçok konuda görüş birliğinde olduklarını vurgulayan Ankourao, "Örneğin Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdik. Konuyla ilgili komşu ülkelerin ve Afrika Birliği'nin çok daha büyük bir rol alması gerektiği konusunda fikir birliğimiz var." diye konuştu. Ankourao, Çavuşoğlu ile İİT'de yürütülen çalışmaların önemini de ele aldıklarını, elde edilen kazanımların korunması için daha fazla çaba sarfedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.