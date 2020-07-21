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O ülkeden kritik teklif: Bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

2020-07-21 17:52:40
O ülkeden kritik teklif: Bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz

Madencilik ve enerji alanında bundan sonraki dönemde daha fazla Türk yatırımcıyı görmek istediklerini belirten Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, "Zaten altın sektöründe halihazırda Türk yatırımcıların olduğunu biliyoruz. Nijer'deki uranyumun çıkarılmasında da daha fazla Türk yatırımcının olmasını arzu ediyoruz. Gerçekten de uranyum, petrol ve nükleer alanda Türkiye ve Nijer'in iş birliği son derece önemli" diye konuştu.

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Foto - Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması, komşu ülkeler ve Afrika Birliği'nin de bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiği noktasında Türkiye ile aynı görüşte olduklarını bildirdi.

Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması, komşu ülkeler ve Afrika Birliği'nin de bu konuda daha büyük rol üstlenmesi gerektiği noktasında Türkiye ile aynı görüşte olduklarını bildirdi.

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Foto - Ankourao ve Nijer'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankourao ve Nijer'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

#3
Foto - Bakan Çavuşoğlu'nu gün içinde Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou'nun kabul ettiğini ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi yönündeki tavsiyelerini paylaştığını anlatan Ankourao, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede de İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Konferansı'nı, uluslararası konuları ve çeşitli alanlardaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nu gün içinde Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou'nun kabul ettiğini ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi yönündeki tavsiyelerini paylaştığını anlatan Ankourao, Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede de İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Konferansı'nı, uluslararası konuları ve çeşitli alanlardaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.

#4
Foto - Çavuşoğlu ile birçok konuda görüş birliğinde olduklarını vurgulayan Ankourao,

Çavuşoğlu ile birçok konuda görüş birliğinde olduklarını vurgulayan Ankourao, "Örneğin Libya konusunda bir ateşkes ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için hep birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdik. Konuyla ilgili komşu ülkelerin ve Afrika Birliği'nin çok daha büyük bir rol alması gerektiği konusunda fikir birliğimiz var." diye konuştu. Ankourao, Çavuşoğlu ile İİT'de yürütülen çalışmaların önemini de ele aldıklarını, elde edilen kazanımların korunması için daha fazla çaba sarfedilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

#5
Foto - İŞ BİRLİĞİ ALANLARI Türkiye'nin, BM Genel Kurul Başkanlığı'nı eylül ayından itibaren devralacağını hatırlatan Ankourao,

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI Türkiye'nin, BM Genel Kurul Başkanlığı'nı eylül ayından itibaren devralacağını hatırlatan Ankourao, "Nijer, 1 Ocak 2020'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Bundan sonraki dönemde BM hedeflerine ulaşmak için aramızda düzenli istişarelerde bulunarak nasıl ilerleyeceğimizi görüşeceğiz." diye konuştu.

#6
Foto - İki ülke arasındaki iş birliğinin doğru yönde ve en iyi şekilde ilerlediğini vurgulayan Ankourao, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında askeri iş birliği alanında imzaladıkları üç anlaşma ile teröristlere karşı mücadelenin daha da güçleneceğinin altını çizdi. Ankourao, ekonomi, altyapı, tarım, madencilik, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki iş birliğinin bundan sonraki dönemde de devam etmesi yönünde istişarelerde bulunduklarını da anlattı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin doğru yönde ve en iyi şekilde ilerlediğini vurgulayan Ankourao, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında askeri iş birliği alanında imzaladıkları üç anlaşma ile teröristlere karşı mücadelenin daha da güçleneceğinin altını çizdi. Ankourao, ekonomi, altyapı, tarım, madencilik, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki iş birliğinin bundan sonraki dönemde de devam etmesi yönünde istişarelerde bulunduklarını da anlattı.

#7
Foto - Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'deki okul sayısının arttırılması ve yerleşkelerinin genişletilmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Ankourao, yakında açılışı yapılacak Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin de sağlık alanındaki iş birliğinin çok önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'deki okul sayısının arttırılması ve yerleşkelerinin genişletilmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Ankourao, yakında açılışı yapılacak Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin de sağlık alanındaki iş birliğinin çok önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

#8
Foto - Tarım alanındaki projelerle Nijer'de hem gıda güvenliğinin sağlanmasına hem de ülkenin kendi kendine yetmesine yönelik adımlar atıldığını vurgulayan Ankourao, şunları kaydetti:

Tarım alanındaki projelerle Nijer'de hem gıda güvenliğinin sağlanmasına hem de ülkenin kendi kendine yetmesine yönelik adımlar atıldığını vurgulayan Ankourao, şunları kaydetti: "Madencilik ve enerji alanında da bundan sonraki dönemde daha fazla Türk yatırımcıyı görmek istiyoruz. Zaten altın sektöründe halihazırda Türk yatırımcıların olduğunu biliyoruz. Nijer'deki uranyumun çıkarılmasında da daha fazla Türk yatırımcının olmasını arzu ediyoruz. Gerçekten de uranyum, petrol ve nükleer alanda Türkiye ve Nijer'in iş birliği son derece önemli. Bu konuların yakın takibinin yapılması gerekiyor."

#9
Foto - Çeşitli altyapı projelerine ilişkin konuların da görüşmelerde ele alındığını belirten Ankourao, bu projelerin, ülkenin başkenti Niamey'in yüzünü değiştirdiğini söyledi. Ankourao, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğinin mükemmel seyrettiğini belirterek, diplomatların protokol konularında eğitimi ve diplomatik arşiv konularında bakanlıklar arasında güzel bir iş birliği olduğunun altını çizdi.

Çeşitli altyapı projelerine ilişkin konuların da görüşmelerde ele alındığını belirten Ankourao, bu projelerin, ülkenin başkenti Niamey'in yüzünü değiştirdiğini söyledi. Ankourao, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğinin mükemmel seyrettiğini belirterek, diplomatların protokol konularında eğitimi ve diplomatik arşiv konularında bakanlıklar arasında güzel bir iş birliği olduğunun altını çizdi.

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