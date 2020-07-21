2020-07-21 17:52:40 O ülkeden kritik teklif: Bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz
Madencilik ve enerji alanında bundan sonraki dönemde daha fazla Türk yatırımcıyı görmek istediklerini belirten Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, "Zaten altın sektöründe halihazırda Türk yatırımcıların olduğunu biliyoruz. Nijer'deki uranyumun çıkarılmasında da daha fazla Türk yatırımcının olmasını arzu ediyoruz. Gerçekten de uranyum, petrol ve nükleer alanda Türkiye ve Nijer'in iş birliği son derece önemli" diye konuştu.