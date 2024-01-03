2024-01-03 21:10:06 O ülkede öyle bir şey ortaya çıktı ki: Göktürk Kağan'a ait bin 500 yıllık altın tokalar bulundu! Bölgede yer altından fışkırdı
Tarihi keşif: görkemli bir tahtta oturan hükümdarın tasvir edildiği yaklaşık 1.500 yıllık altın tokalar keşfedildi. Arkeloglar ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarihçiler Samashev, kompleksin taş ve topraktan yapıldığını, yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olduğunu, iki ana bölümün her birinin avlu duvarıyla çevrili olduğunu söylüyor.