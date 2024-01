O ülkede öyle bir şey ortaya çıktı ki: Göktürk Kağan'a ait bin 500 yıllık altın tokalar bulundu! Bölgede yer altından fışkırdı

Altın plaklar Kağan’ın yakıldığı mezarın merkez odasında iki altın levha bulundu. Bunlardan biri kremasyon (ölü yakma) ateşinden dolayı ağır hasar görmüştü. Yaklaşık 3,7 santimetre çapındaki bu kemerlerin her ikisi de, bir kemerin iki ucunun tabanındaki bir delikten geçirilerek belden aşağıya sarkan bir tür kemer tokası gibi görünüyor. Samashev, bu tür tokaların Türk toplumunda bir güç simgesi gibi göründüğünü ve takan kişinin yüksek statülü bir kişi olduğuna işaret ediyor olabileceğini söylüyor.Kağan her iki plakanın ortasında gösterişli bir taç takmış ve iki at tasvirli bir tahtta oturmuş olarak gösterilmiş. Yanında bir tabak ve bir kaseden yemek sunan diz çökmüş iki hizmetçi var. Samashev, bunların Göktürk halkının bir kağanının ve muhtemelen büyük kağanın kendisinin doğrulanmış en eski tasvirleri olduğunu söylüyor. Plakaların oraya gömülen tegin tarafından takılıp takılmadığı bilinmiyor. Bunlar, kutsal törene katılmanın bir yolu olarak ölü yakma uygulaması sırasında onları bırakan yardımcıları tarafından takılmış olabilir.