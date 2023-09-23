2023-09-23 23:30:03 O ülkede orman yangınları günlerdir sürüyor
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın Palermo kenti çevresinde önceki gün başlayan orman yangınlarının bazı kesimlerde yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek üzere karadan ve havadan müdahaleleri sürüyor.
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