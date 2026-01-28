Altın gazı kökledi: Altın için o yeni yıl sonu tahmini! 2 faktör var

RBC'ye göre doların zayıflamasıyla birlikte altın 7 bin 100 dolar seviyesine doğru yükseliyor. 2 faktör ise altının yükselmesinde çok önemli.RBC Capital Markets (RBC), olumlu öngörüsünde altının dördüncü çeyreğin kapanışında ons başına 5.200 dolarlık seviyeye erişmesini tahmin ediyordu. Ancak küresel riskler ve doların genel değer kaybı, bu ilerlemeyi ivmelendirdi. Banka, altının tırmanış ritminin kendi beklentilerini dahi geride bıraktığını vurguluyor. Altın fiyatları, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yüzde 3’ten fazla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini çıkarken RBC, makroekonomik şartların altın açısından hala son derece elverişli kaldığını belirterek, ticari uyuşmazlıklar, siyasi ve jeopolitik dengesizlikler ile Fed'in özerkliğine yönelik şüphelerin temel itici güçler olduğunu belirtiyor. Merkez bankaları ile yatırımcı talebinde herhangi bir gerileme yaşanmadığını ifade eden RBC, ETP varlıklarının fiyatla uyumlu bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekiyor.