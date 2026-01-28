Altın gazı kökledi: Altın için o yeni yıl sonu tahmini! 2 faktör var

Banka notunda "Tarihsel yükselişleri bir gösterge olarak kullanırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai bir durum değil. "Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar uzayabileceğini gösteriyor." denildi. ONS BAŞINA 7 BİN 100 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR" RBC'nin belirttiğine göre, eğer 2026 yılı 2025'te görülen yüzdesel artışları (yaklaşık 65) tekrarlarsa, bu trendin devam etmesi durumunda altının yıl sonuna kadar ons başına 7 bin 100 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. RBC'nin notunda "Temel unsurların çoğu aynı ve daha da önemlisi, yatırımcılardan veya merkez bankaları gibi resmi sektörden birikim açısından bir tükenme hissi hala almıyoruz." ifadeleri kullanıldı.