Altın gazı kökledi: Altın için o yeni yıl sonu tahmini! 2 faktör var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın gazı kökledi: Altın için o yeni yıl sonu tahmini! 2 faktör var

Altın için yeni yıl sonu beklentisinin ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak edilirken altın gazı kökledi. Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebi altını zirveye taşıdı. Ons altın yüzde 3'ü aşan yükselişle aştı.

Altın için yeni yıl sonu beklentisinin ne kadar olduğu güvenli liman yatırımcıları tarafından merak ediliyor.

RBC'ye göre doların zayıflamasıyla birlikte altın 7 bin 100 dolar seviyesine doğru yükseliyor. 2 faktör ise altının yükselmesinde çok önemli.RBC Capital Markets (RBC), olumlu öngörüsünde altının dördüncü çeyreğin kapanışında ons başına 5.200 dolarlık seviyeye erişmesini tahmin ediyordu. Ancak küresel riskler ve doların genel değer kaybı, bu ilerlemeyi ivmelendirdi. Banka, altının tırmanış ritminin kendi beklentilerini dahi geride bıraktığını vurguluyor. Altın fiyatları, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yüzde 3’ten fazla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini çıkarken RBC, makroekonomik şartların altın açısından hala son derece elverişli kaldığını belirterek, ticari uyuşmazlıklar, siyasi ve jeopolitik dengesizlikler ile Fed'in özerkliğine yönelik şüphelerin temel itici güçler olduğunu belirtiyor. Merkez bankaları ile yatırımcı talebinde herhangi bir gerileme yaşanmadığını ifade eden RBC, ETP varlıklarının fiyatla uyumlu bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Banka notunda "Tarihsel yükselişleri bir gösterge olarak kullanırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai bir durum değil. "Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar uzayabileceğini gösteriyor." denildi. ONS BAŞINA 7 BİN 100 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR" RBC'nin belirttiğine göre, eğer 2026 yılı 2025'te görülen yüzdesel artışları (yaklaşık 65) tekrarlarsa, bu trendin devam etmesi durumunda altının yıl sonuna kadar ons başına 7 bin 100 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. RBC'nin notunda "Temel unsurların çoğu aynı ve daha da önemlisi, yatırımcılardan veya merkez bankaları gibi resmi sektörden birikim açısından bir tükenme hissi hala almıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ALTIN YENİ TAHMİNLERİN BİLE ÜSTÜNE ÇIKABİLİR RBC, diğer yatırım araçlarında belirli sınırlar bulunmasına rağmen altının özgün karakterinin, mevcut fiyatlandırmaların katı bir tavan seviyesine henüz ulaşmadığı anlamına geldiğini belirtiyor. ETP varlıkları ile fiyat arasındaki bağlantının tekrar güçlenmesi durumunda, banka kendi olumlu öngörülerinde dahi hatırı sayılır bir yukarı yönlü potansiyel gözlemliyor.

