2023-07-12 23:36:30 O tarihi yapı dronla görüntülendi
Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara FPV dronla görüntülendi.
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Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara FPV dronla görüntülendi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.
Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
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