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Kültür Sanat
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O tarihi yapı dronla görüntülendi

2023-07-12 23:36:30
O tarihi yapı dronla görüntülendi

Hatay'daki Titus Tüneli ve Beşikli Mağara FPV dronla görüntülendi.

#1
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

#2
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

#3
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#4
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#5
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#6
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#7
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#8
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

#9
Foto - O tarihi yapı dronla görüntülendi

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