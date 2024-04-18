O şelale tamamen kurudu!

Ören Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaleli, ilçeye geçmiş yıllarda 1 metrenin üzerinde kar yağdığını söyledi. Bölgede eskiden su değirmeni olduğunu belirten Kaleli, "Burada eskiden şelaleden akan suyla çalışan bir değirmen vardı. Bu değirmen teknolojiye bağlı olarak fabrikalar açılınca kapandı. Değirmenimiz atıldı ama su da kalmadı." dedi. Son yıllarda bekledikleri kar yağışının gerçekleşmediğini vurgulayan Kaleli, "Bu kış kar yağmadığı için su çekildi. Eskiden 12 ay akardı. Son yıllarda sadece baharda akmaya başladı. Artık baharda da akmıyor." diye konuştu.