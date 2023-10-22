O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

Bu iki ülkeyi, 160 bin madenci istihdamıyla Endonezya, 109 binle Rusya ve büyük kısmı Polonya'da olmak üzere 90 binle Avrupa takip ediyor. Hindistan devlet şirketi olan Coal India ise 2050'ye kadar 73 bin 800 kişiyi işten çıkarma riskiyle, şirketler arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de madenlerde yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği ve 2050 yılına kadar 2 bin madencinin işsiz kalma riski bulunduğu tahmin ediliyor. GEM Küresel Kömür Madeni Takipçisi Proje Yöneticisi Dorothy Mei, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kömür madenlerinin kapanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, işçiler için ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal zorlukların önlenebileceğini kaydetti.