2023-10-22 14:27:29 O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah
Teknolojinin ilerlemesiyle birçok sektörde radikal değişiklikler yaşanıyor. İnsan gücüyle yapılan işler artık robotlar aracılığıyla daha fazla kapasite ve 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlar, bir iş kolunda toplam 1 milyon istihdam kaybı yaşanmasını bekliyor. İşte detaylar... Dünyada madenlerin kapatılmasına yönelik planlar ile pazarın ucuz ve temiz enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi sektörüne dönüşümü nedeniyle, 2050 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon madencinin işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.