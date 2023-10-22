  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çinli otomotiv devi Türkiye’yi üretim için radarına aldı

İsrailli vatandaşlardan Hamas'a Netanyahu çağrısı!

Emeklilik sistemi değişiyor! Çifte maaş bağlanacak: Bütün herkes bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

150 araç 15 dakika içinde satıldı! Yüzde 100 elektrikli Jeep® Avenger Türkiye’de

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Galatasaray duyurdu! Çok fena çok! Eyvah ki ne eyvah: Çok kötü haber geldi…

Tarağınıza bunu yapmadıysanız elinizi bile sürmeyin! Çok fena çok! Böyle yapmak, saçları mahvediyor

Ünlü teknik adam, görevini bıraktı! Olayla ilgili Pendikspor etkisi: İşte kulübün açıklaması...

Uzman isimden önemli tavsiye! Bu yöntemle 1 ayda 10 kilo verebilirsiniz
Gündem
5
O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

2023-10-22 14:27:29
O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

Teknolojinin ilerlemesiyle birçok sektörde radikal değişiklikler yaşanıyor. İnsan gücüyle yapılan işler artık robotlar aracılığıyla daha fazla kapasite ve 7/24 gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlar, bir iş kolunda toplam 1 milyon istihdam kaybı yaşanmasını bekliyor. İşte detaylar... Dünyada madenlerin kapatılmasına yönelik planlar ile pazarın ucuz ve temiz enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisi sektörüne dönüşümü nedeniyle, 2050 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon madencinin işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi.

#1
Foto - O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

Uluslararası düşünce kuruluşu Global Energy Monitor (GEM) tarafından hazırlanan Küresel Kömür Madeni Takipçisi raporunda, küresel kömür üretiminin yüzde 90'ından sorumlu olan 4 bin 300 aktif ve planlanan kömür madenindeki istihdama ilişkin veriler yayımlandı. Bu kapsamda bir ilk olarak açıklanan çalışmaya göre, dünyada faaliyette olan kömür madenlerinde 2,7 milyon madenci direkt olarak istihdam ediliyor. Kömür endüstrisinin 2035 yılına kadar yaklaşık yarım milyon kişiyi işten çıkaracağı tahmin ediliyor. Bu da günde ortalama 100 işçinin işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

#2
Foto - O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

Öngörülen maden kapanmaları göz önüne alındığında, 2050 yılı itibarıyla, yaklaşık 1 milyon istihdam kaybı yaşanacağı hesaplanıyor. Kömür madencilerindeki toplam istihdamın 2,2 milyonu Asya'da bulunurken, madenlerin kapanmasından en fazla Çin ve Hindistan'daki istihdamın etkileneceği öngörülüyor. Dünyadaki kömür üretiminin yarısından fazlasını oluşturan Çin'deki madenlerde 1,5 milyonun üzerinde madenci çalışıyor. Dünyanın ikinci en büyük kömür üreticisi olan Hindistan'da ise resmi kayıtlara göre 337 bin 400 madenci istihdam ediliyor.

#3
Foto - O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

Bu iki ülkeyi, 160 bin madenci istihdamıyla Endonezya, 109 binle Rusya ve büyük kısmı Polonya'da olmak üzere 90 binle Avrupa takip ediyor. Hindistan devlet şirketi olan Coal India ise 2050'ye kadar 73 bin 800 kişiyi işten çıkarma riskiyle, şirketler arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de madenlerde yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği ve 2050 yılına kadar 2 bin madencinin işsiz kalma riski bulunduğu tahmin ediliyor. GEM Küresel Kömür Madeni Takipçisi Proje Yöneticisi Dorothy Mei, rapora ilişkin değerlendirmesinde, kömür madenlerinin kapanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, işçiler için ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal zorlukların önlenebileceğini kaydetti.

#4
Foto - O sektörde çalışanlara çok kötü haber geldi! Tarih belli oldu! Eyvah ki ne eyvah

GEM Kömür Programı Direktörü Ryan Driskell Tate ise, "Temiz enerji dönüşümünün sadece laftan ibaret olmadığından emin olmak istiyorsak, işçileri gündemin ilk sırasına koymalıyız. Enerji dönüşümüne odaklanan teknolojiler ve piyasalarla, kömür madencilerinin ve topluluklarının endişeleri konusunda proaktif olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki:
Dünya

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ederken Başbakan Netanyahu'nun askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir askerin..
Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor
Dünya

Lübnan sınırında çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, 3 askerinin, Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füze saldırısında yaralandığını duyurdu.
Filistin bayrağı taşıyan kadına çirkin saldırı
Dünya

Filistin bayrağı taşıyan kadına çirkin saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinin ardından elinde Filistin bayrağı taşıyan kadına, tren istasyonunu..
İsrail Suriye'ye saldırdı
Gündem

İsrail Suriye'ye saldırdı

Ekim ayının başından beri Orta Doğu'da sular durulmazken, bugün İsrail, Suriye'de havalimanlarını hedef aldı.
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Haaretz gazetesi dün baş yazısında Hamas'ın başlattığı saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik eleştirerek, Netanyahu'nun Filistinli..
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok
Dünya

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok

Hamas tarafından rehin alınan ve sonrasında serbest bırakılan Natalie Raanan'ın babası Uri Raanan, kızının iyi olduğunu, küçük bir çizikten ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23