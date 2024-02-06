O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

Yapım işinin bittiğini ifade eden Burak Metin, "Osmaniye ili Toprakkale ilçesindeki TOKİ konutlarımız şu anda bitti sayılır, teslimata hazırlanıyoruz. Burada 7 bloğumuz var, 152 konut 2 kapıcı dairemiz var. Artı çevre düzenleme işimizde vardı onlarla birlikte alt yapı işlerimizde olmak üzere hepsi bitti. Çocuk oyun alanları var, spor salonlarımız var, oyun alanları var. Depremzedelerimize bir an önce yetişmesi için çift vardiya yoğun bir tempo harcadık, çalıştık ve yetiştirdik şu anda. Binalarımız gayet dayanıklı, depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla başlarını koyup uyuyabilirler. İşimizi bitirdik şu an teslimat için hazırlıkları yapıyoruz. En kısa zamanda yerleştireceğiz inşallah" dedi.