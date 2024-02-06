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O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

2024-02-06 13:30:14
O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

Depremin yıldönümünde Osmaniye'den TOKİ konutlarına ilişkin görüntüler geldi. Tamamlanan deprem konutları ise depremzedeleri bekliyor.

#1
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

6 Şubat depreminde 173 binanın yıkıldığı ve bin 10 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Osmaniye'de TOKİ tarafından Toprakkale ilçesine yapılan 152 konutluk binaların yapımı tamamlandı. Depreme dayanıklı, perde kalıp, perde tünelle inşa edilen ve lüks yapıya sahip konutlar depremzedeleri bekliyor.

#2
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

TOKİ KONUTLARI TAMAM 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından tam 1 yıl geçmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan depremzedelere yönelik TOKİ konut inşaları hızla yükselmeye devam ediyor. 173 binanın yıkıldığı ve bin 10 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği Osmaniye'de TOKİ tarafından Toprakkale ilçesinde başlatılan 152 konutluk daireler tamamlandı. Yüksek deprem güvenlikli perde kalıp, perde tünelle inşa edilen daireler tamamen lüks olarak tasarlandı. Otoparkından sosyal alanlarına kadar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilen konutlar şimdi sahiplerini bekliyor.

#3
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

"YOĞUN BİR TEMPO HARCADIK, ÇALIŞTIK VE YETİŞTİRDİK" Çalışmalarla ilgili bilgiler veren inşaat saha sorumlusu İnşaat Mühendisi Burak Metin, TOKİ olarak depremzedeler için aralıksız yoğun bir tempoda çift vardiya olarak gece gündüz çalışıldığını belirterek konutların yüksek deprem güvenliği esasına uygun ve tamamen lüks yapı olarak inşa edildiğini anlattı.

#4
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

Yapım işinin bittiğini ifade eden Burak Metin, "Osmaniye ili Toprakkale ilçesindeki TOKİ konutlarımız şu anda bitti sayılır, teslimata hazırlanıyoruz. Burada 7 bloğumuz var, 152 konut 2 kapıcı dairemiz var. Artı çevre düzenleme işimizde vardı onlarla birlikte alt yapı işlerimizde olmak üzere hepsi bitti. Çocuk oyun alanları var, spor salonlarımız var, oyun alanları var. Depremzedelerimize bir an önce yetişmesi için çift vardiya yoğun bir tempo harcadık, çalıştık ve yetiştirdik şu anda. Binalarımız gayet dayanıklı, depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla başlarını koyup uyuyabilirler. İşimizi bitirdik şu an teslimat için hazırlıkları yapıyoruz. En kısa zamanda yerleştireceğiz inşallah" dedi.

#5
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

"TOKİ KENDİNİ GELİŞTİRDİĞİ İÇİN HEM ÇOK SAĞLAM HEM DE LÜKS BİR YAPIYA SAHİP" TOKİ'nin yüksek güvenirlikli ve tamamen depreme dayanıklı binalar inşa ettiğine önemle dikkat çeken İnşaat Mühendisi Burak Metin, "Biz buraya 2023 yılı Mart ayının sonu gibi başladık. 8-9 ay oldu. Çift mesai çalıştık. Gündüzcüler bitiyor gececiler başlıyordu. Sürekli yoğun bir tempo içerisinde çalıştık. Binalarımız yapı olarak çok dayanıklı. Perde kalıp sistemi ile yapıldı, radye sistemden, temeli radyeden oluşuyor. Radye temel demek, döşeme temelinde demir ve betonun aderans halinde oluşturduğu mukavemetli bir sistem.

#6
Foto - O şehirdeki deprem konutları tamam! İşte görüntüler…

Çok sağlam bir sistem. İlerleyen katlarımızda perde kalıp, tünel kalıp sistemi ile inşa ettik binalarımızı. Onlarda ful perde beton sistemi ile oluştu. Depreme son derece dayanıklı. Depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla uyuyabilirler. Dairelerimiz 66 adet 21+1, 88 adet 3+1'den oluşmaktadır. Toplam 154 dairemizin 152'si konut 2'si kapıcı dairesidir. Binalarımızdaki dairelerimiz şu anda en lüks yapı denilebilecek şekilde tasarlandı, dizayn edildi. Depremzedelerimiz eskiye nazaran gelince farkı göreceklerdir zaten, eskisi de sağlam bu da sağlam ama git gide TOKİ kendini geliştirdiği için hem çok sağlam hem de lüks bir yapıya sahip şu an" ifadelerini kullandı.

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