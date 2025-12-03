  • İSTANBUL
TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

TÜİK, Kasım'da fiyatı en çok artan ve ucuzlayan ürünleri açıkladı...

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi. Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

EN ÇOK TAZE SEBZE FİYATLARI DÜŞTÜ Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 16,97 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,27 Paket turlar 12,79 Patates 6,90 Margarin 6,59 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) 6,01

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Tereyağı 5,89 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 5,50 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 5,18 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 4,63

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: Taze sebzeler (patates hariç) -9,52 Tavuk eti -8,64 Yumurta -8,38 Taze balık -7,07 Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri -5,20

Foto - TÜİK açıkladı: Fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Bebek giyim -4,07 Elektrikli küçük ev aletleri -3,23 Taze meyveler -2,91 Makarna çeşitleri -2,71 Çatal-bıçak takımı -1,91/

