O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Arkadaşlarıyla hafta sonunu fırsat bilerek dolaşmaya çıktığını belirten Ulaş Mut ise "Arkadaşlarımızla hafta sonu diye dışarı çıkmıştık. Ama çok sıcak. Bir yer bulduk, gölgede bekliyoruz. Dayanamadık eve döneceğiz şimdi. Kent de çok boş, çok sıcak. Özellikle hafta sonları zaten çok boşalıyor çünkü Mersin tarafına doğru bir akış oluyor. Ayrıca çok fazla araba var. Çok fazla trafik oluyor. Bugün alışılmışın aksine çok daha sakin" şeklinde konuştu.