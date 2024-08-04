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Yaşam
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O şehir sıcaktan adeta boşaldı

2024-08-04 19:06:38
O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Adana'da etkili olan sıcak hava sebebiyle vatandaşlar sokakları boş bıraktı.

#1
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Ağustos ayının başlamasıyla birlikte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olduğu Adana'da sokaklar boş kaldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Adanalılar kentin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara akın ederken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi başta olmak üzere, park ve caddelerdeki sakinlik ise dikkat çekti.

#2
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Boşalan caddelerde trafik ve gürültü kirliliğinin azaldığına vurgu yapan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti aktardı.

#3
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Hafta sonunda trafikte araçların azalmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz İzgezer, "Sakinlik iyi, çoğu insan korna ve araba gürültülerinden rahatsız oluyor, bunalıyor. Hafta sonları ise sakin geçiyor. Kent hayalet şehre döndü, herkes yaylaya denize kaçtı. Hafta sonu tatil olduğu zaman millet doğal olarak denize kaçıyor. Adana'nın sıcağından kaçmak istiyor. Bizler de emekliyiz. Toplanıyoruz, sohbet ediyoruz. Ülke genelinde ne olursa onu konuşuyoruz" dedi.

#4
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

Arkadaşlarıyla hafta sonunu fırsat bilerek dolaşmaya çıktığını belirten Ulaş Mut ise "Arkadaşlarımızla hafta sonu diye dışarı çıkmıştık. Ama çok sıcak. Bir yer bulduk, gölgede bekliyoruz. Dayanamadık eve döneceğiz şimdi. Kent de çok boş, çok sıcak. Özellikle hafta sonları zaten çok boşalıyor çünkü Mersin tarafına doğru bir akış oluyor. Ayrıca çok fazla araba var. Çok fazla trafik oluyor. Bugün alışılmışın aksine çok daha sakin" şeklinde konuştu.

#5
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

#6
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

#7
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

#8
Foto - O şehir sıcaktan adeta boşaldı

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