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Dünya
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O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

2023-08-06 20:24:36
O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 78. Yılı'nda anma törenleri düzenlendi.

#1
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının üzerinden 78 yıl geçti.

#2
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

Vatandaşlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen törende hayatını kaybeden 70 bin kişinin anısına fener yaktı.

#3
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#4
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#5
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#6
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#7
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#8
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

#9
Foto - O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!

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