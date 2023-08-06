2023-08-06 20:24:36 O saldırının üzerinden 78 yıl geçti!
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 78. Yılı'nda anma törenleri düzenlendi.
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 78. Yılı'nda anma törenleri düzenlendi.
İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının üzerinden 78 yıl geçti.
Vatandaşlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda düzenlenen törende hayatını kaybeden 70 bin kişinin anısına fener yaktı.
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