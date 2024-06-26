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Yaşam
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O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

2024-06-26 23:08:36
O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Edirne’de debisi düşen Tunca Nehri'nin yüzeyi yosun ve su mercimekleriyle "yeşile" büründü.

#1
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri, yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge büründü.

#2
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Azalan yağışlar ve tarımsal sulama, su kaynaklarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

#3
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Son yıllarda yaz aylarında debisi düşen Tunca Nehri, yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin artışıyla yeşile boyandı.

#4
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

DSİ verilerine göre saniyede 2 metreküp akan nehrin köprü civarındaki yüzeyini su mercimeği ve yosunları kapladı.

#5
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzada da kuraklık yaşanması nedeniyle debisi artmayan Tunca'daki balıkların da yaşam alanı daralmış durumda. Bazı balıkçıl kuşların bu nedenle nehirde kolaylıkla avlandığı gözleniyor.

#6
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Diğer yandan suyun azalması nehirdeki kirliliği de gözler önüne seriyor.

#7
Foto - O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi

Nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıkların varlığı dikkat çekiyor.

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