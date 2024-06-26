2024-06-26 23:08:36 O nehrin rengi yeşile büründü! İşte sebebi
Edirne’de debisi düşen Tunca Nehri'nin yüzeyi yosun ve su mercimekleriyle "yeşile" büründü.
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Edirne’de debisi düşen Tunca Nehri'nin yüzeyi yosun ve su mercimekleriyle "yeşile" büründü.
Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin bazı bölümleri, yüzeyinde oluşan bitki ve yosunlar nedeniyle yeşil renge büründü.
Azalan yağışlar ve tarımsal sulama, su kaynaklarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Son yıllarda yaz aylarında debisi düşen Tunca Nehri, yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin artışıyla yeşile boyandı.
DSİ verilerine göre saniyede 2 metreküp akan nehrin köprü civarındaki yüzeyini su mercimeği ve yosunları kapladı.
Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzada da kuraklık yaşanması nedeniyle debisi artmayan Tunca'daki balıkların da yaşam alanı daralmış durumda. Bazı balıkçıl kuşların bu nedenle nehirde kolaylıkla avlandığı gözleniyor.
Diğer yandan suyun azalması nehirdeki kirliliği de gözler önüne seriyor.
Nehirde, cam ve plastik atıkların yanı sıra sandalye ve benzeri atıkların varlığı dikkat çekiyor.
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