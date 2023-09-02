O nehri su sümbülleri istila etti

Bu mineralleri besin kaynağı olarak kullanan su sümbüllerin doğal olarak sayısı hızla artış göstermekte ve suyun yüzeyini kaplamaktadır. Böylelikle güneş ışığının geçmesini engelleyerek ve suda ki oksijeni tüketerek yaşamı geri dönülemez anlamda olumsuz etkilemektedir. Ekosistemin içerisinde ki bu sorun diğer canlıları da olumsuz yönde etkilemektedir.