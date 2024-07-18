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O kasetin neden patladığı belli oldu!..

2024-07-18 13:13:05
O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen görüntülerin neden yayınlandığını açıkladı.

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Foto - O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Sarıgül'e kaset operasyonunun aslında Türk siyasetine yapılmış bir operasyon olduğunu belirten Selvi, başarılı olunması halinde diğer rakiplere karşı da aynı yöntemin kullanacağı görüşünde.

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Foto - O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Yaşananları CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine dayandıran Hürriyet yazarı Selvi, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere herkese karşı kullanabilirler.

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Foto - O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Çünkü bunun altında CHP’de genel başkanlık yarışı var. Bunun altında CHP’ye hâkim olma kavgası var. Bunun altında asıl cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor. CHP’de nasıl olsa cumhurbaşkanlığını kazanacağız duygusu hâkim. O nedenle cumhurbaşkanlığı mücadelesi çok sert geçeceğe benziyor” diye yazdı.

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Foto - O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Selvi, “Mustafa Sarıgül olayı ise yeni dönemde kirli bir savaşın ilk kurşunu olarak görülebilir. Bu dönemin sonunda cumhurbaşkanlığı seçimi var.

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Foto - O kasetin neden patladığı belli oldu!..

Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP’de bir meydan savaşının yaşanacağı anlaşılıyor. Ama ondan önce ilk mücadele CHP Genel Başkanlığı üzerine verilecek” ifadelerini kullandı.

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