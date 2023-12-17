O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst için sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ekibinin hem Hoffenheim hem de Burnley ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Anlaşma sağlanması durumunda ara transfer döneminde Batshuayi gönderilerek yerine Wout Weghorst alınacağı aktarıldı.