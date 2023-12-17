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Spor
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O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

2023-12-17 19:19:00
O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, oldukça iyi sonuçlar alarak ilerliyor. Ligin ilk 15 haftalık diliminde 40 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla birlikte zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 12 puan alarak grubunu lider bitiren sarı-lacivertli ekip, devre arasında yapacağı transferler için şimdiden görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı takan Kanarya, Süper Lig'i sallayan yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

#2
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürse de tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam etme kararı aldı.

#3
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Fenerbahçe'deki üçüncü dönemine flaş bir başlangıç yapan deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'de oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.

#4
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Süper Lig'in ilk 15 haftasında tam 40 puan toplayarak zirvedeki yerini bırakmayan Kanarya, aynı başarıyı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gerçekleştirdi.

#5
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Grubunu lider bitirip direkt olarak son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler, büyük bir avantaj elde etti.

#6
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Bu süreçte devre arası transfer sezonu da yaklaşırken çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi.

#7
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

İsmail Kartal'ın da raporları doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ın eski yıldızı için harekete geçti.

#8
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst için sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile ekibinin hem Hoffenheim hem de Burnley ile görüşme yaptığı öne sürüldü. Anlaşma sağlanması durumunda ara transfer döneminde Batshuayi gönderilerek yerine Wout Weghorst alınacağı aktarıldı.

#9
Foto - O ismi duyan şaşkına döndü! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Menajeri Kadıköy'e geldi bile...

Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralanan golcü futbolcunun 9 Aralık'ta adduktor bölgesinde lif yırtılması yaşadığı gerekçesiyle 31 Aralık'ta sahalara dönüş yapacağı kaydedildi. Öte yandan Weghorst'un menajeri, geçtiğimiz gün oynanan Spartak Trnava maçını Kadıköy'de yerinden takip etmişti.

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