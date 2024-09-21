O isim resmen ayağa kalktı! O anı işaret etti: Son dakika olarak duyurdu!

Şampiyonluk kutlamalarına dair açıklamalar yapan Sneijder, "Şampiyonluk kutlamalarının olacağını biliyordum ama bu kadarını beklememiştim. Bu gerçekten büyüktü. Gecenin sonunda Burak Yılmaz bana 'bunu söylemelisin' dedi. Ve bende mikrofonu aldım. 8 yıl sonra İstanbul'a geldiğimde insanlar bana hala "Fener ağlama" sözlerimi hatırlatıp duruyor. Yani beni her zaman sahada yaptıklarımızla hatırlıyorlar. Taraftar olmazsa futbol olmaz. Galatasaray formasını üzerimde taşımak ve bir efsane olarak anılmak ve bana özel efsane formanın olması bu asla unutamayacağım bir şey. Buraya daha sık gelmek istiyorum ve inşallah bir gün antrenör olarak" şeklinde konuştu.