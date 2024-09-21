O isim resmen ayağa kalktı! O anı işaret etti: Son dakika olarak duyurdu!

Galatasaray taraftarına övgüde bulunan Sneijder, "Galatasaray benim kalbimde. İstanbul'a indiğim andan itibaren buradaki taraftarlar beni tekrar çok sıcak şekilde karşıladı. Şehri seviyorum, kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum. Her zaman söylerim, bizim taraftarımızın dünyanın en iyi taraftarı." dedi. "FENERBAHÇE MAÇINI HALA HATIRLIYORUM" Sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye attığı golleri unutamadığını söyleyen Hollandalı, "Fenerbahçe maçını hala hatırlıyorum. İki gol attığım o kaleyi gördüğümde anılarım anında canlandı. Herkes beni Fenerbahçe'ye attığım iki golle hatırlıyor. Bilirsiniz Fenerbahçe'ye karşı gol atmak ve bunu yarıştayken yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu tarz maçlarda fark yaratan kişi olmalısınız. Ben bu farkı yaratabildim ve o akşam maçı kazandığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.