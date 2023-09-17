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Yaşam
10
O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

2023-09-17 15:51:51
O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Üzümdere ırmağının kurumasıyla birlikte yengeçler telef oldu.

#1
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Antalya’nın Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan ve Oymapınar ile Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere ırmağı kurudu. Ayrıca Alabalık Vadisi olarak da bilinen Üzümdere ırmağında balıklar kayboldu.

#2
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Susuz kalan yengeçler telef olurken, bazı yengeçler ise küçük su birikintisinde hayat mücadelesi veriyor.

#3
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı’nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmayınca, ırmakta bulunan canlılar da telef oldu.

#4
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar su akan ırmakta, son yıllarda bu mevsimlerde de kuruma yaşandığını belirtti. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise yaz yağmurlarının ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi ve kışın eski karların yağmaması olarak ifade edildi.

#5
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Üzümdere ırmağını kurumuş olarak gören Ebru Uslu, eskiden yaz aylarında bile Üzümdere Irmağında az da olsa suyun aktığını söyledi. Bugün ırmaktan bir damla su akmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını söyleyen Uslu, “Kendim Aksekiliyim, uzun yıllardır Nevşehir’de yaşıyorum.

#6
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Çocukluğum Torosların içerisinde olan köylerde geçti. Her yaz ailem ile birlikte Üzümdere ırmağına gelerek piknik yaparız. Irmağın coşkulu aktığını görmek beni hep heyecanlandırırdı. Burada balık yapar yerdik.

#7
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Suyun sesini bile dinlemek bize huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi. Çünkü su yok. İçler acısı” dedi.

#8
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Üzümdere ırmağının Oymapınar Barajını besleyen en önemli kollarından biri olduğunu söyleyen Uslu, ”Bu bölge için önemli bir değer. Bu sefer ırmağı gezip görmek için geldiğimde ırmak tamamen kurumuş. Yosunlar ortada. Yengeçler ölmüş. Balıklar yok. Bu yıl acayip bir kuraklık olmuş.

#9
Foto - O ırmak kurudu! Yengeçler telef oldu

Bu da beni çok ayrı üzdü. Umarım ülkemizde ve dünyada kuraklık devam etmez. Ama bugün gerçekten buranın böyle olması beni çok üzdü. Asırlık kavak ağaçlarının kökleri çıkmış. Saçakları ortada, Ağaçlar bile üzgün durumda. Adeta bana su verin diye yalvarıyor. Bizde bu ağaçları görünce gerçekten çok üzüldük. Umarım sonbahar yağmurları bir an önce yağar” diye konuştu.

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