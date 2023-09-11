O ilimize kış erken geldi! Termometreler 3 dereceyi gösterdi

Hamdi İnce, havanın öğle saatlerine doğru ısınacağını bildiği için tişörtle çıktığını ifade ederek, “Sivas’ımızda havalar soğumaya başladı. Öğleye doğru hava sıcak oluyor, akşama doğru üşüyoruz. Buda bizi biraz hasta ediyor ama biz Sivaslılar alışık. Şuna da ben tişörtleyim, sabah erken çıktım ama havalar ısındığı zamanda yanımıza aldığımız kalın kıyafetler elimizde yük oluyor. Hava ilerleyen saatlerde ısınır diyerek tişörtle çıktım. Hava sıcaklığı baya düştü, Sivas’ta hava sıcaklığı akşamla sabah çok farklı” diye konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken Sivas'ın en soğuk ilçesi 0,3 derece ile Kangal ilçesi oldu.