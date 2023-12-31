O ilimizde zorlu tuz hasadı başladı

"Yıllık 25 ile 30 ton arasında üretim yapıyoruz ama sezonun kalan kısmında normal kaynak tuzu üretimine devam ediyoruz. Bunlar da sağlıklı bir şekilde kullanılıyor. Ama biz özellikle sezon sonundaki bu iyotlu tuza odaklanıyoruz. Bu tuz ocağında iyot değerini yakalamış durumdayız. Onun haricinde bu tuz 80 mineral içeriyor. Bu da piyasadaki diğer tuzlara baktığımız zaman çok yoğun bir oran. Tuzumuzu iç pazarda genelde hamile kadınlar tercih ediyor. Çünkü hamilelikte iyotun önemli olduğu söyleniyor. Bir de Karadeniz Bölgesi'nde guatr ile ilgili bazı sorunlar olduğu söyleniyor. Bu nedenle iyot kullanması önerilen kişilere yardımcı oluyoruz. Çünkü sonradan katılan iyotun vücuda faydadan çok zararı var."