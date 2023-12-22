  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur’an-ı Kerim'de adı geçiyor! Columbia Üniversitesi araştırması açıklandı: Damar sertliğini geçirip, kalp krizini engelliyor

Kahvaltıda domates yiyenler hapı yuttu! Gerçek ortaya çıktı: Bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz

Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

Buzdolabına 1 TL koyanın hayatı kurtuluyor! Bu etkisini duyan kulaklarına inanamıyor

Son dakika gelişmesi! Beşiktaş duyurdu: Taraftara büyük şok… Sakatlıklar pes dedirtti

Rusya duyurdu: O ülke Türkiye'den çekiniyor, bu yüzden savaş gemisi yollamayacak

Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Son dakika gelişmesi! AK Parti, 81 ilin başkanlarını belirledi! Tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Gönül Dağı, Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! Çok konuşulacak bir dizi daha geliyor!

Vay manyak kadın vay! İsrail için yaptığı öneri, “Şu namussuza bakın şu namussuza” dedirtti
Gündem
11
O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

2023-12-22 12:56:24
O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Manisa'da bir ormanın ortasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan 1900 yıllık antik yol, görenleri hayrete düşürdü. Bölgede yapılan 3 yıllık çalışma sonunda 800 metre uzunluğundaki 'Athena Caddesi' isimli devasa antik yol dronla görüntülendi. Manisa'da, 3 yıldır devam eden kazı çalışması sonunda ortaya çıktı. 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 'Athena Caddesi' ismi verilen antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. Görenleri hayrete düşüren, Athena Caddesi dronla görüntülendi.

#1
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini 'Athena Caddesi' oluşturuyor. Özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor" dedi.

#2
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmalarında sona gelindi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl devam eden çalışmalarda, tarihi yolların açığa çıkarılması üzerinde duruldu. 

#3
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Bu kapsamda Aigai Kazı Heyeti tarafından 'Athena Caddesi' adı verilen ve 3 yıl süren antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. 

#4
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Antik yolun, Magnesia'dan (Manisa) İzmir Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar uzanan antik yolun bir parçası olduğu tespit edilirken, Athena Caddesi dron ile görüntülendi. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren MCBÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Aigai'deki 2023 kazı çalışmalarının sonuna geldik, tamamlamak üzereyiz. 

#5
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

2021 yılında başladığımız bu yıl bitirdiğimiz bir çalışmamız var. İsmini 'Athena Caddesi' koyduğumuz bir antik yol var. Antik yolun çalışmalarını bu yıl tamamlamış durumdayız. Bu yolun kentin ana girişlerinden biri olan Agora Caddesi kapısından geldiğinde Akropolis'e doğru sağa döndüğünü gördük. 

#6
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

2021 yılında yolu kazmaya başladık ve bu yolun 'Athena Kutsal' alanına kadar uzanacağını tahmin ediyorduk. 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından 'Athena Kutsal' alanına giden bu caddenin kazı çalışmalarını tamamladık ve ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Ortaya çıkarılan antik yolun, kentin planını anlama yönünde veriler sağladığını belirten Prof. Dr. Sezgin, "Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini, antik yol çalışmaları oluşturuyor. Çünkü özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek, kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor. 

#8
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Bu bakımdan 2004 yılından beri çok sayıda antik yol kazıp, ortaya çıkardık. Bu, ziyaretçilerin hoşuna gidiyor, bizim açımızdan da kentin planını anlama yönünde önemli veriler sağlıyor. Athena Caddesi ismini verdiğimiz yol, kent içerisindeki ana arterlerden biri. Bütün bu yollar, su kapılarına, su kapılarından içeri giren dış yollara bağlanıyor. 

#9
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Dış yollar da haliyle Aigai ve çevresindeki antik kentlere giden yollarla ilişkili. Biz bu yolların Magnesia'ya kadar geldiğini, bugünkü Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar gittiğini biliyoruz. Çok uzun bir taş döşeli yol ağının bir parçası" diye konuştu.

#10
Foto - O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey

Athena Caddesi'ndeki antik yolda çok büyük boyutlu blok taşlar kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Yolun bir tarafından kanalizasyon geçiyor, kanal kapakları var. Biz o kanal kapaklarını yeri geldiğince tamir ettik. Yolların kenarlarındaki binaların kapılarının da ortaya çıkmasıyla birlikte önemli bir yol" dedi. 

Irak'tan Gazze'ye büyük yardım!
Gündem

Irak'tan Gazze'ye büyük yardım!

Irak Kızılayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere 10 milyon litre akaryakıtın yola çıktığını açıkladı.
Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı
Dünya

Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Taşkent Büyükelçisini, Rus siyasetçi Zahar Prilepin'in Rusya'nın Özbekistan topraklarını "ilhak et..
Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!
Dünya

Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!

Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırgan dehşet saçtı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, öğrencilerin kendilerini ko..
Gram altın için son uyarı yapıldı! Rakam 1000 lira birden değişecek, duyan duymana söylesin
Ekonomi

Gram altın için son uyarı yapıldı! Rakam 1000 lira birden değişecek, duyan duymana söylesin

Ekonomist İslam Memiş, fiziki olarak 2 bin liradan satılan gram altının 3 bin liraya yükseleceğini söyledi.
Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Siyaset

Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama

Yerel seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İz..
Türkiye'ye üstü kapalı Bayraktar TB2 SİHA tehdidi: Daha fazla satarsanız sorun olabilir

Türkiye'ye üstü kapalı Bayraktar TB2 SİHA tehdidi: Daha fazla satarsanız sorun olabilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23