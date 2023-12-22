2023-12-22 12:56:24 O ilimizde toprak kazılınca ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı! Ormanın taaa derinliklerinde! Tamı tamına 800 metre uzunluğunda! Gerçekten de devasa bir şey
Manisa'da bir ormanın ortasında yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan 1900 yıllık antik yol, görenleri hayrete düşürdü. Bölgede yapılan 3 yıllık çalışma sonunda 800 metre uzunluğundaki 'Athena Caddesi' isimli devasa antik yol dronla görüntülendi. Manisa'da, 3 yıldır devam eden kazı çalışması sonunda ortaya çıktı. 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 'Athena Caddesi' ismi verilen antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. Görenleri hayrete düşüren, Athena Caddesi dronla görüntülendi.