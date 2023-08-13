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Türkiye
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O ilimizde meteor yağmuru

2023-08-13 16:18:28
O ilimizde meteor yağmuru

Burdur’da Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen oluşturdu.

#1
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

14 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, en yoğun olduğu 12-13 Ağustos tarihlerinde Burdur’un farklı noktalarında görsel şölen oluşturdu.

#2
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

Burdur’da saatler 23.00'ü gösterdiğinde gökyüzünde saatte 60 ile 100 arasındaki meteor izleri; ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı bölgelerde çok net bir şekilde görüldü.

#3
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

Gökyüzündeki doğa olayı Burdur’un farklı noktalarından fotoğraflandı.

#4
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

İşte o görsel şölenden kareler...

#5
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

İşte o görsel şölenden kareler...

#6
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

İşte o görsel şölenden kareler...

#7
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

İşte o görsel şölenden kareler...

#8
Foto - O ilimizde meteor yağmuru

İşte o görsel şölenden kareler...

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