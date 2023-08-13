2023-08-13 16:18:28 O ilimizde meteor yağmuru
Burdur’da Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen oluşturdu.
Burdur’da Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen oluşturdu.
14 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, en yoğun olduğu 12-13 Ağustos tarihlerinde Burdur’un farklı noktalarında görsel şölen oluşturdu.
Burdur’da saatler 23.00'ü gösterdiğinde gökyüzünde saatte 60 ile 100 arasındaki meteor izleri; ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı bölgelerde çok net bir şekilde görüldü.
Gökyüzündeki doğa olayı Burdur’un farklı noktalarından fotoğraflandı.
İşte o görsel şölenden kareler...
İşte o görsel şölenden kareler...
İşte o görsel şölenden kareler...
İşte o görsel şölenden kareler...
İşte o görsel şölenden kareler...
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