O ilimizde kuduz köpek paniği!

M.E.’nin dedesi Yılmaz Erçetin, umutlu bir şekilde torununun sağlığına kavuşmasını temenni ederek, “Torunumu 20 gün önce köpek ısırmıştı ve bize söylemedi. Bizim ev ile torunumu köpeğin ısırdığı yer arasında 2 buçuk kilometre mesafe var. Orada çocuklar ile oyun oynamışlar. Artık köpek nasıl ısırmışsa onu bilmiyoruz bize söylemedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bana gelip ‘dede kolum kaşınıyor’ dedi. Hemen o gece acile götürdüm. Eve geldik bir daha kolum kaşınıyor deyince bu defa çocuk doktoruna götürdüm. Çocuk doktoru baktı dedi ‘bunu Hacettepe'ye kaldıracağız. Hemen ambulans istedi. Ambulansla torunum Ankara’ya kaldırıldı. Şu anda durumu Allah’a kalmış, Allah'tan umut kesilmez. İnşallah iyi olur. Yurt dışından ilaç getirilmiş. Dünden beri o ilacı veriyorlar. Yetkililerden sadece bu köy için servis istiyoruz. Köyde şu an 3 tane okul servisi var. 3 tane servis toplamda 45 öğrenciyi alıyor. Ama servis ne kadar fazla olursa o kadar güvenilir olur. Bizim ciğerimiz yandı başkasının ciğeri yanmasın” şeklinde konuştu.