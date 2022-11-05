  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
O ilimizde kuduz köpek paniği!

2022-11-05 10:04:15
O ilimizde kuduz köpek paniği!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz olduğu kesinleşen 1 çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürerken çocukların yaşadığı köydeki sokak köpekleri ise köy halkının korkulu rüyası oluyor.

#1
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 2 çocuğa yapılan tetkikler sonucu M.E.’de kuduz teşhisine rastlanmazken, kuduz belirtileri gösteren 10 yaşındaki P.E.’nin ise ilk iki testinin negatif çıktığı ancak üçüncü testte virüse rastlandığı bildirildi.

#2
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

P.E.’nin durumuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in açıklama yapmıştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köyde bulunan sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapılırken Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri tarafından da bölgede denetleme yapıldı.

#3
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Olayın ardından 600 haneli Göldüzü köyünde başıboş gezen sokak köpekleri, köy halkının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Sokaklara dökülen çöplerde yiyecek arayan başıboş köpekler ise okul çevrelerinde gezerek köy halkına ve çocuklara korku saçıyor.

#4
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Başıboş gezen köpeklerden korkan bazı aileler çocuklarını okula göndermezken bazı aileler ise okul servisleri ile çocuklarını okula gönderiyor. Köy halkı konu ile ilgili yetkililerden yardım isterken çocuklar ise korkudan okula gidemediklerini söyledi.

#5
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Çocukların korkudan okula gidemediğini dile getiren Göldüzü köyü muhtarı Halis Uruçlu, köydeki okul servislerinin sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu olaydan sonra Kaymakam ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipler gelerek sokak köpeklerine aşı yaptılar. Herkesin kendine mukayyet olması gerekiyor. Elazığ'dan gelene ekiplere de bu olayı anlattık. Yaralanan çocukların durumunu anlattık. Çevredeki köpekler çok fazla. Köyde bazı boş evler var. Bu evlerde de köpek dolu. Sokak köpekleri köyde tek bir tavuk bırakmadılar. Çocuklar köpeklerin korkusunda okula gelip gitmiyorlar. Köyümüz 600 haneli ve bizim köy de çok dağınık. Evler arasında 2 kilometre mesafe var. Bundan dolayı çocuklar köpeklerin korkusundan gelip gidemiyorlar. Çok geniş bir köydür. Okul için servislerinin de arttırılması gerekiyor ki herkes okula gitsin” diye konuştu.

#6
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

M.E.’nin dedesi Yılmaz Erçetin, umutlu bir şekilde torununun sağlığına kavuşmasını temenni ederek, “Torunumu 20 gün önce köpek ısırmıştı ve bize söylemedi. Bizim ev ile torunumu köpeğin ısırdığı yer arasında 2 buçuk kilometre mesafe var. Orada çocuklar ile oyun oynamışlar. Artık köpek nasıl ısırmışsa onu bilmiyoruz bize söylemedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bana gelip ‘dede kolum kaşınıyor’ dedi. Hemen o gece acile götürdüm. Eve geldik bir daha kolum kaşınıyor deyince bu defa çocuk doktoruna götürdüm. Çocuk doktoru baktı dedi ‘bunu Hacettepe'ye kaldıracağız. Hemen ambulans istedi. Ambulansla torunum Ankara’ya kaldırıldı. Şu anda durumu Allah’a kalmış, Allah'tan umut kesilmez. İnşallah iyi olur. Yurt dışından ilaç getirilmiş. Dünden beri o ilacı veriyorlar. Yetkililerden sadece bu köy için servis istiyoruz. Köyde şu an 3 tane okul servisi var. 3 tane servis toplamda 45 öğrenciyi alıyor. Ama servis ne kadar fazla olursa o kadar güvenilir olur. Bizim ciğerimiz yandı başkasının ciğeri yanmasın” şeklinde konuştu.

#7
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Çevre köylerde de tehlikenin sürdüğünü belirten P.E.’nin dedesi Cemal Orak ise, “Bizim çocuklar köpeklerin korkusundan okula gidemiyorlar. Bizim sürekli mazot almaya imkânımız yok. Arabayla götürüp getiremiyoruz. Devlet buna bir el atsın. Benim iki tane köpeğim var aşısız. Torunum bugün geliyor ama durumu hakkında bizim bir bilgimiz yok. Ama diğer çocuğun durumu kötü. Devlet bize bir yardım etsin” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

Köpeklerden çok korktuğunu ve yetkililerden yardım istediklerini ifade eden Menderes Uruçlu adlı çocuk da, şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - O ilimizde kuduz köpek paniği!

“Arkadaşlarımızdan dolayı çok üzgünüz. Köyde servis yok. Yeterince servis olmadığından dolayı köye servis istiyoruz. Yaralanan bir çocuk benim amcamın oğlu onu ikisinin durumu iyi birisinin durumu çok kötü, çok korkuyorum yani köpekler çok. Toplanmasını istiyoruz sayın valimizden. Okula gelemiyoruz. Çünkü bunlar köpekler bizi kovalıyorlar”

İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması
Teknoloji

İsmail Demir’den CENK ve TAYFUN açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen "TAYFUN" ve "CENK" Füzeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu...
Parayı görünce Türkiye'yi yerden yere vurdu! Suudi Arabistan'ı yere göğe sığdıramadı
Spor

Parayı görünce Türkiye'yi yerden yere vurdu! Suudi Arabistan'ı yere göğe sığdıramadı

Suudi Arabistan’ın Al Tawoon'da forma giyen eski Trabzonspor'lu Flavio, Türk futbolunu yerden yere vurdu.
Ülkücü öğrenciler terör sevicilere meydan okuyunca hedef oldu!
Gündem

Ülkücü öğrenciler terör sevicilere meydan okuyunca hedef oldu!

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrenim gören ülkücü öğrenciler terör sevicilere meydan okuyunca hedef haline geldi...
Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!
Siyaset

Irkçılıktan arta kalan zamanlarda siyasetle de ilgileniyor... Ümit Özdağ, Akşener'i ifşa etti!

Seçim süreci yaklaşırken aday çıkarma konusunda karın ağrısı çeken altılı masanın hoşuna gitmeyecek değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, İ..
Türk mühendisler geliştirdi (AR-GE)! Dünyada benzeri yok! Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor
Ekonomi

Türk mühendisler geliştirdi (AR-GE)! Dünyada benzeri yok! Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

INVAMED, kendi AR-GE laboratuvarlarında Türk mühendisler tarafından geliştirdiği ve ürettiği AngioCATH'i dünyanın birçok ülkesine ihraç ediy..
Bakan Soylu: İlk kez Batı'yı böyle yakaladık
Gündem

Bakan Soylu: İlk kez Batı'yı böyle yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. Yönsüz, vizyonsuz, ne yapacağını bilmeyen bir şekilde yakaladık. İlk kez l..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23