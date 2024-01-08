  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Asgari ücreti bilen Cem Küçük emeklileri heyecanlandırdı! Hem tarih hem de rakam verdi

Galatasaray'a kötü haber! Ünlü Brezilyalı takım: Maalesef diyerek istekleri geri çevirecek…

Sonunda Fatih Terim’e net tarih verildi! Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan fena karıştı…

Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

Sonunda kar yağışı için net tarih verildi! İstanbullular atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın, fena geliyor

Bu dükkanla 4 çocuk okuttu!

Şok iddiayı böyle duyurdular! “Yok artık” diyeceksiniz: Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bakalım şimdi ne olacak?

Kriz fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden takımın yarısı gitti bile! Flaş açıklama geldi! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa krizinden sonra bu mu oldu? Yemin billah edip şok iddiayı böyle duyurdu! “Yok artık” diyeceksiniz

Gündem
3
O ilimizde havalara uçuran gelişme! Fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden paraya doydular bile

2024-01-08 14:49:56
O ilimizde havalara uçuran gelişme! Fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden paraya doydular bile

Sivas Zara’ya bağlı Tuzlagözü köyünde üretimi yapılan iyotlu kaynak tuzunda hasat başladı. Sağlık için birçok faydası bulunan doğal tuz, Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor… İlçe merkeze 26 km uzaklıkta bulunan tuzlada bin bir emekle toplanan iyotlu tuz, genellikle iç piyasada gebeler tarafından tüketiliyor. Tuzlanın kadın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, tuz havuzlarında yılda ortalama 25 ton tuz üretim yaptıklarını söyledi. İyot oranı fazla olan tuzu çıkarmak için çeşitli metotlara başvurduklarını belirten Yılmaz, tuz ocağında 125 aktif havuzda üretim yaptıkları bilgisini verdi.

#1
Foto - O ilimizde havalara uçuran gelişme! Fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden paraya doydular bile

Yılmaz, "İyot güneşle temas ettiği anda uçmaya başlıyor. İyotun kaçmasını önlemek zorlaşıyor. Bu nedenle iyotlu tuzun üretimini genellikle sonbahara güneşsiz havalara bırakıyoruz." dedi. Taş göllerde oluşan tuzu bekletmeden hemen çuvallara koyduklarını söyleyen Yılmaz, ardından ambalajladıkları tuzdaki maksimum derecede iyotu yakalamaya çalıştıklarını aktardı: "Yıllık 25 ile 30 ton arasında üretim yapıyoruz ama sezonun kalan kısmında normal kaynak tuzu üretimine devam ediyoruz. Bunlar da sağlıklı bir şekilde kullanılıyor. Ama biz özellikle sezon sonundaki bu iyotlu tuza odaklanıyoruz. Bu tuz ocağında iyot değerini yakalamış durumdayız. Onun haricinde bu tuz 80 mineral içeriyor. Bu da piyasadaki diğer tuzlara baktığımız zaman çok yoğun bir oran. Tuzumuzu iç pazarda genelde hamile kadınlar tercih ediyor. Çünkü hamilelikte iyotun önemli olduğu söyleniyor. Bir de Karadeniz Bölgesi'nde guatr ile ilgili bazı sorunlar olduğu söyleniyor. Bu nedenle iyot kullanması önerilen kişilere yardımcı oluyoruz. Çünkü sonradan katılan iyotun vücuda faydadan çok zararı var."

#2
Foto - O ilimizde havalara uçuran gelişme! Fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden paraya doydular bile

İyotun tiroid hormonu için önemine dikkat çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Yıldız ise, "Hamileler iyot almadıkları zaman tiroid bezleri yavaş çalışır. Bu da guatra neden olur. Hamilelik döneminde kadınları sıkıntıya sokabiliyor. Böyle olunca da çocuk zarar görebiliyor. Bu nedenle hamilelerin hamilelik buyunca düzenli olarak iyot alması gerekiyor. Hekimler olarak bunu tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23