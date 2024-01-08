2024-01-08 14:49:56 O ilimizde havalara uçuran gelişme! Fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden paraya doydular bile
Sivas Zara’ya bağlı Tuzlagözü köyünde üretimi yapılan iyotlu kaynak tuzunda hasat başladı. Sağlık için birçok faydası bulunan doğal tuz, Türkiye’nin dört bir yanından ilgi görüyor… İlçe merkeze 26 km uzaklıkta bulunan tuzlada bin bir emekle toplanan iyotlu tuz, genellikle iç piyasada gebeler tarafından tüketiliyor. Tuzlanın kadın işletmecisi Habibe Belgin Yılmaz, tuz havuzlarında yılda ortalama 25 ton tuz üretim yaptıklarını söyledi. İyot oranı fazla olan tuzu çıkarmak için çeşitli metotlara başvurduklarını belirten Yılmaz, tuz ocağında 125 aktif havuzda üretim yaptıkları bilgisini verdi.