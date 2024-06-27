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O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

2024-06-27 17:05:38
O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

Kars'ta akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler nefes kesti.

#1
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzünün kızıla bürünmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, tarihi yapılar ve cami ile birlikte kameralara yansıdı.

#2
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi.

#3
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

Bulutların kızıla büründüğü görüntüler, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen kayboldu.

#4
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

#5
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

#6
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

#7
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

#8
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

#9
Foto - O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü

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