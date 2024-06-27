2024-06-27 17:05:38 O ilimizde gökyüzü adeta kızıla büründü
Kars'ta akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler nefes kesti.
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Kars'ta akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüler nefes kesti.
Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzünün kızıla bürünmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, tarihi yapılar ve cami ile birlikte kameralara yansıdı.
Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi.
Bulutların kızıla büründüğü görüntüler, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen kayboldu.
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