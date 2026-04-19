O ilimizde barajlarda sevindiren tablo! Kuraklık yılları geride kalıyor

YYÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu dağlardaki karın da erimesi ile birlikte barajlardaki su seviyesinin haziran ve temmuz aylarında yüzde 100'e ulaşacağını söyledi. 2025 yılının Aralık ayından, 2026 yılının Nisan ayına kadar Van'da ciddi bir yağışın etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Bu yağışların önemli bir kısmının kar şeklinde olması Van Gölü havzası ve özellikle yüksek dağlık bölgelerinde yoğun bir kar kütlesi oluşturdu. Bu da hem yer altı su kaynaklarını beslemesi, hem de akarsuları beslemesi açısından çok iyi oldu. Bu yıl yağan yağışlar özellikle Van Gölü olmak üzere, kentteki barajlarımız için de çok ciddi bir katkı sunacağını öngörüyoruz. Nisan ayı itibarıyla barajların yüzde 40 ile 65'i oranında dolu olduğunu görüyoruz. Şu an nisan ayında olmasına rağmen havzadaki sıcaklık dereceleri sıfır seviyesinde. Kıyı kesiminde bu böyleyken daha yüksek kesimlerde sıcaklık değerleri çok daha düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da şunu beraberinde getiriyor; o düşen kar yağışının henüz erimediğini, eriyemediğini büyük ölçüde ya da belli ölçüde toprağa yansımadığını görüyoruz. Dolayısıyla barajlardaki doluluğun henüz yüzde 90, ya da yüzde 100'lere çıkamayışının temel nedeni yüksek kesimlerin soğuk olması ve oradaki kar kütlelerinin eriyerek akarsulara eğim doğrultusunda akışa geçmemesinden kaynaklı. Yüksek kesimlerdeki karlar eridikten sonra barajların su seviyelerinin yükseleceğini bekliyoruz” diye konuştu.