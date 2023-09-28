O ilimizde bakın nasıl mantar yetiştiriliyor

Söğüt, üretilen gübrenin bir kısmının park, bahçe, yeşil alanlarda kullanıldığını bildirerek, "Baktık ki kompost gübreyle alakalı ilave şeyler yapmamız lazım. Çünkü ürettiğimiz kompost kendi ihtiyaçlarımızın da üzerinde. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve ekibi, mantar üretimi üzerinde çalışmaya başladı. Şu an içinde bulunduğumuz mantar üretim tesisini kurduk. Tesiste, mantar tohumu karışımlı kompost gübrenin olduğu kitlerin toplam kapasitesi 10 ton ve hedefimiz 2,5-3 ton civarında istiridye mantar üretimi." ifadelerini kullandı.