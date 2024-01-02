2024-01-02 16:12:20 O ilimizde “Allah akıl fikir versin” dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık
Denizli’deki alışveriş festivalinde promosyon olarak 1 TL'ye satılan sehpalar, izdihama neden oldu. Zigon sehpa alabilmek için fuar merkezinin kapısını kıran kalabalık, içerideki ürünler bittikten sonra dışarıda bekletilen ürünleri yağmaladı. Denizli’de EGS Fuar alanında düzenlenen alışveriş festivalindeki özel kampanya izdihama neden oldu. Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı.