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O ilimizde "Allah akıl fikir versin" dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık

2024-01-02 16:12:20
O ilimizde “Allah akıl fikir versin” dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık

Denizli’deki alışveriş festivalinde promosyon olarak 1 TL'ye satılan sehpalar, izdihama neden oldu. Zigon sehpa alabilmek için fuar merkezinin kapısını kıran kalabalık, içerideki ürünler bittikten sonra dışarıda bekletilen ürünleri yağmaladı. Denizli’de EGS Fuar alanında düzenlenen alışveriş festivalindeki özel kampanya izdihama neden oldu. Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı.

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Foto - O ilimizde "Allah akıl fikir versin" dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık

Fuarın ilk günü büyük ilgi gören kampanyada, 5 bin kişiye 1 TL karşılığında zigon sehpa verildi. Promosyon kampanyasının fuarın son günü yine 5 bin adet olarak yenileneceğinin sosyal medyadan kısa sürede yayılmasıyla, ziyaretçiler festivalin yapıldığı fuar alanının giriş kapısında metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaşanan büyük ilgi, fuar alanında zaman zaman izdihamı beraberinde getirdi. Zigon sehpa almak için sıraya giren vatandaşlar arasındaki yoğunluk, bazı kişilerin birbirlerini ezmesine neden oldu. Organizatörler, beklenenden fazla ilgi gören kampanya nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

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Foto - O ilimizde "Allah akıl fikir versin" dedirten görüntü! Bu kararı alınca, olanlar oldu! Yazık, vallahi yazık

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen fuar merkezinin giriş kapısında izdiham oluştu. Bazı vatandaşlar kapıların geç açılmasına sitem ederken, özel güvenlik görevlilerin kapalı tuttuğu kapı yaşanan itiş kakışlara daha fazla dayanamadı. Kapının kırılmasıyla birlikte içeriye doluşan kalabalık, zigon sehpa almak için birbirleri ile yarıştı. Fuar alanında 1 TL'ye sehpa satışları devam ederken; ürünlerin az kaldığını gören vatandaşlar, alanın dışında bekletilen sehpaları yağmaladı. Sehpalardan kutu kutu alan vatandaşların birbirlerine zarar verme pahasına hareket ettikleri anlara ait görüntüler anbean kaydedildi.

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