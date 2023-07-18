O ilimizde 24 bin lira maaşla şoför bulunamıyor! Otobüsler çalışamaz hale geldi

Ulaşım alanında devam eden şoför sıkıntısında da değinen Arslan, “Gerek bizim olsun gerekse büyükşehir belediyesinin olsun şoför sıkıntısı devam ediyor. Belediyemizin 303 tane otobüsü var bunun yarısını çalıştırabiliyor. Bunun 100 tanesi şoför yokluğundan dolayı çalışmıyor. Bizim ise 240 tane aracımız çalışmıyor. Bunun da 140 tanesi şoför olmamasından dolayı 100 tanesi de maddi imkansızlıktan dolayı çalışmıyor. Şu anda personel alım sürecimiz devam ediyor. 150-200 tane şoföre ihtiyacımız var, çalışacak olan personele 23-24 bin TL maaş veriyoruz. Bu şartlarda bile şoför bulamıyoruz. E sınıfı ehliyeti olan ve psikoteknik belgesi olanı alıyoruz” diye konuştu.