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Yaşam
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O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

2023-11-21 11:42:19
O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle 17 köy yolu kapandı.

#1
Foto - O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Batman'ın Sason ilçesinde sağanak yağışla birlikte meydana gelen heyelanda 17 köyün yolu ulaşıma kapandı.

#2
Foto - O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Kuvvetli yağışlar, ilçeye bağı Kayadüzü, Çınarlı, Derince, Kaleyolu, Dikbayır, Dörtbölük, Koçkaya, Umurlu, Haydar, Kaşyayla köyü ve grup köy yolunda heyelan ve taş düşmelerine yol açtı.

#3
Foto - O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Yoğun yağışlarda yolları ulaşıma kapanan köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekipleri, köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları başlattı.

#4
Foto - O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Yolda kalan bir araç şantiye ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

#5
Foto - O ilimizde 17 köyün yolu kapandı!

Çalışmaların ardından 7 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı kalan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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