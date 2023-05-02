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Yaşam
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O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

2023-05-02 20:12:02
O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Artvin’in yüksek kesimlerine mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

#1
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Artvin’in yüksek köylerine Mayıs ayında kar yağdı, Avcılar köyü sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

#2
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle Mayıs ayının ilk günlerine kar yağdı.

#3
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Yusufeli ilçesinin 2 bin 50 rakımlı Avcılar köyü başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü.

#4
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Avcılar Köyü sakinlerinden Burcu Gül Tüysüz Mayıs ayında köylerine kar yağdığını belirterek koyunlarına yoğun kar yağışı nedeniyle ahırlarından çıkarmadıklarını söyledi.

#5
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Tüysüz, kar yağışı nedeniyle köy yolunun da kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

#6
Foto - O ilimiz mayıs ayında beyaza büründü

Öte yandan Avcılar köyü ve civarında bulunan 6 köyde kar yağışı devam ediyor.

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