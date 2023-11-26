2023-11-26 15:51:08 O ilimiz için şok iddia! Tarih verip uyardı! Orada7.9 büyüklüğünde deprem olacak
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ercan 'Deprem Neden Yıkıyor?' konulu konferansta yaptığı açıklamalarda 2035 ile 2045 yılları arasında Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade etti. Ahmet Ercan "Erzincan’da yapılaşma olayımızı sanki 8 büyüklüğünde bir deprem gelecekmiş gibi hazırlamamız gerekiyor" dedi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Deprem Neden Yıkıyor?” konulu konferansta Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de yıkıcı depremlerin sebeplerine değinerek, Erzincan’da yaşanan depremler üzerine konuştu.