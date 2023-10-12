  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şahin gibi gören gözler için 6 besin! Havuçtan bile güçlü kara lahana etkisi

O ilimiz -5 dereceyi gördü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkere kararına şehit ailelerinden tepki: ‘CHP terörle omuz omuza’

MHP'den Saadet partisi hamlesi! Bahçeli öyle bir şey yaptı ki Temel Karamollaoğlu arayıp teşekkür etti

175 yıllık telefon devi iflas etti! Hemen hemen herkeste bulunuyordu

İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek

İkinci el araç alacaklara 'fiyat' uyarısı! Daha fazla düşecek mi?

Sebastian Szymanski için flaş Galatasaray itirafı!

Erdoğan’dan flaş “Hamas” kararı! Tüm dünyaya duyuruldu

Reha Muhtar hakkında şoke eden iddia! 13 yaşındaki kıza bunu yapmış! Her şeyi anlattı! Büyük rezalet
Yaşam
4
O ilimiz -5 dereceyi gördü!

2023-10-12 08:26:45
O ilimiz -5 dereceyi gördü!

Kars'ta hava sıcaklığı eski 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu, vatandaşlar ise araçlarının camlarının buzunu temizledi.

#1
Foto - O ilimiz -5 dereceyi gördü!

Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü kentte soğuktan araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı. Vatandaşlar daha sonra araçlarının camının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

#2
Foto - O ilimiz -5 dereceyi gördü!

Havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Artık geceleri eksi 4-5 dereceyi görmeye başladı. Araçlarımızın camları buz tuttu. Araçlarımızın camlarını günlük ya böyle temizleyeceğiz ya da üzerine battaniye örteceğiz” dedi.

#3
Foto - O ilimiz -5 dereceyi gördü!

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz saatlerinde ise eksi 4 dereceyi gördü. Soğuk havanının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki savunma sanayisi iş birliklerini güçlendirecek yeni bir adım atıldı.

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Gündem

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonun ardından İsrail savaş ilan etti. Savaş devam ederken Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutum..
Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi
Dünya

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın Hamas’ın saldırılarından 3 gün önc..
Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok
Gündem

Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok

Bir televizyon kanalında İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin yapılan canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Altyazıda Kudüs'ün İsrail kenti o..
İstanbul'da tedirgin eden deprem
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden deprem

Büyük Marmara depremine ilişkin korkutan uyarılar gelirken İstanbul'da akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi.
Fondaş Sözcü TV'de deprem
Medya

Fondaş Sözcü TV'de deprem

CHP'nin borazanlığı yapan Sözcü TV’de 'S Raporu' adlı programı sunan Gökhan Kayış, kanalla yolları ayırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23