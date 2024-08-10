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Yaşam
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O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

2024-08-10 18:34:28
O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Adana'da yüksek sıcaklık sebebiyle çocuklar oyun parklarına çıkamaz oldu.

#1
Foto - O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı. Sıcaktan yakınan bir çocuk ise oyun oynamak için gölge olmasını beklediğini söyledi.

#2
Foto - O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Bunaltıcı sıcakların etkisini hissettirdiği Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Meteorolojinin sık sık sıcak havaya yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, yüksek nem değerleri ile birlikte hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı.

#3
Foto - O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölgeleri tercih ederken, bir çocuk ise sıcak hava nedeniyle oyun bile oynayamadığından yakındı.

#4
Foto - O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Sıcak hava nedeniyle oyun oynayamadığından yakınan 7 yaşındaki Adnan Avcı, "O kadar sıcak ki oyun bile oynanmıyor. Oyun oynayamıyorum, terliyorum. Kardeşim ile de oynayamıyorum sıcak yüzünden. Akşamları serin olduğu için akşamları oyun oynuyoruz" dedi. Adana'da sıcak havaların durulacak gibi olmadığını belirten Mehmet Davizan da, "Adana'da hava çok sıcak. Nem de yüksek olduğu için bizi bunaltıyor. Sıcakta çalışıyoruz, emek veriyoruz. Zor sıcaklarda çalışmak" şeklinde konuştu.

#5
Foto - O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Adana'da yaşamanın sıcak hava nedeniyle zor olduğuna dikkat çeken Aydın Çıvak ise, "Burası çok sıcak, Adana yaşanacak bir yer değil. Ama mecburen yaşamak zorundayız. Hava sıcaklığından halimiz harap. Nem ile birlikte hava 40 derece ise oluyor 60-70 derece" ifadelerini kullandı.

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