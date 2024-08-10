O ilde sıcak hava çocukları eve kapattı

Sıcak hava nedeniyle oyun oynayamadığından yakınan 7 yaşındaki Adnan Avcı, "O kadar sıcak ki oyun bile oynanmıyor. Oyun oynayamıyorum, terliyorum. Kardeşim ile de oynayamıyorum sıcak yüzünden. Akşamları serin olduğu için akşamları oyun oynuyoruz" dedi. Adana'da sıcak havaların durulacak gibi olmadığını belirten Mehmet Davizan da, "Adana'da hava çok sıcak. Nem de yüksek olduğu için bizi bunaltıyor. Sıcakta çalışıyoruz, emek veriyoruz. Zor sıcaklarda çalışmak" şeklinde konuştu.