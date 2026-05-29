O ilde dolu esareti! Sel hayatı felç etti!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde etkili olan güneşli hava, bayramın ikinci gününde yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, tarım arazileri zarar gördü, bazı bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi. Yetkililer, özellikle ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.