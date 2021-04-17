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Hayat-Aktüel
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O ilçede panik! Araçlar olay yerinden kaldırıldı

2021-04-17 17:43:42
O ilçede panik! Araçlar olay yerinden kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinde ortaya çıkan enerji akımı korkuya sebep oldu.

#1
Foto - Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'taki elektrik direğinden enerji akımı çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve enerji firma yetkililerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, önlem aldığı sokağı trafiğe kapattı. Güzergahta park halinde bulunan araçların sürücülerine ulaşılarak araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'taki elektrik direğinden enerji akımı çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve enerji firma yetkililerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, önlem aldığı sokağı trafiğe kapattı. Güzergahta park halinde bulunan araçların sürücülerine ulaşılarak araçlar olay yerinden kaldırıldı.

#2
Foto - Enerji firma yetkilileri yaptıkları çalışmanın ardından arızayı giderirken, Müftü Mahallesi'nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi.

Enerji firma yetkilileri yaptıkları çalışmanın ardından arızayı giderirken, Müftü Mahallesi'nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi.

#3
Foto - Vatandaşlar ise yaşananları apartmanların balkon ve camlarından tedirginlikle takip etti.

Vatandaşlar ise yaşananları apartmanların balkon ve camlarından tedirginlikle takip etti.

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