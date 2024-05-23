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Yaşam
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O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

2024-05-23 12:21:29
O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

Denizi, kumsalları, koyları, doğal güzellikleri ve barındırdığı çeşitli dinlere ait tarihi kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin gerçek bir kültür ve turizm kenti olan Mersin, Akdeniz Bölgesinin en dikkat çekici şehirlerinden biri. Ciddi bir termal turizm potansiyeline de sahip olan kentte, son yıllarda termal ve sağlık turizmi üzerine önemli yatırımlar yapılıyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla Mersin, çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirler ve yurt dışından da yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

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Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

Türkiye’yi 'Lxury Thermal' kavramıyla tanıştırdı Mersin İçmeler’de inşa edilen ve 55 milyon dolara mal olan BN Hotel Thermal&Wellness, termal turizmde Akdeniz Bölgesine öncülük ediyor. Avrupa’nın en iyi lüks termal oteli seçilen BN Hotel Thermal&Wellness misafirlerini Türkiye’de bir ilk olan ‘Luxury Thermal’ kavramı ile tanıştırıyor. BN Hotel Thermal&Wellness, Türkiye’nin termal alandaki zenginliğini Mersin’de ekonomiye kazandıran ilk 5 yıldızlı otel olma özelliğini de taşıyor. 55 milyon dolara mal olan doğa, tarih, şifa, gastronomi ve SPA keyfinin bir arada sunulduğu hotel, termal turizm anlayışını Türkiye’de yeniden yorumladı. İtalya’nın ünlü 'Toscana' bölgesine benzeyen Mersin Toros dağlarının eteklerinde muhteşem bir doğada, 35 farklı termal havuzu ve göz alıcı mimarisiyle Avrupa’nın en iyi lüks termal oteli seçilen BN Hotel Thermal&Wellness, konuklarına ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor. 'Luxury Thermal’ kavramını hayata geçiren Türkiye’deki ilk ve tek otel olma özelliği taşıyan BN Hotel Thermal&Wellness, doğadan geldiği gibi sunulan en değerli ve kaliteli saf termal suya sahip SPA’larıyla konuklarını sağlıklı bir dinlenme ve yenilenme yolculuğuna çıkarıyor.

#2
Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

“Mersin Turizmden Hak Ettiği Payı Alamıyor” BN Hotel Thermal&Wellness Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, Mersin’in yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak, turizm gelirlerinde beklenen karşılığı bulamadığını söyledi. Narlı, "Mersin, yıl içinde güneşi en fazla gören ve 8 ayı bulan bir turizm sezonuna sahip bir bölge. Doğası ve tarihi kültürel miraslarımızı da eklediğimizde aslında turizm açısından çok önemli bir şehir. Son turizm rakamlarına göre Türkiye, 2023 yılında 60 milyona yakın turist ağırlarken, komşumuz Antalya 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlama kapasitesine ulaştı. Mersin ise 2023’te büyük göç almasına rağmen sadece 566 bin 997 turisti ağırlayabildi. Gelen turistlerin de sadece yüzde 5’i yabancı turistler. Mersin ve çevresinin turizm tanıtımına büyük ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi.

#3
Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

"Hedefimiz Mersin’de turizmi 12 aya yaymak" Termal turizmin de eklenmesiyle turizm sezonunun bütün bir yıla yayılmasının mümkün olduğunu kaydeden Narlı, açtıkları 5 yıldızlı termal otelle Mersin turizminde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade etti. Narlı, "BN Hotel Thermal&Wellness, Türkiye’ye termal otel konusunda rol model oldu. Klasik kaplıca oteli anlayışını ‘Luxury Thermal’otel kavramına taşıdık. Lüksün yanında hizmet, konfor ve termale bakış açısını değiştirdik. Sağlık ve şifada doğa ile birlikte insanı nasıl daha mutlu edebilirizin üzerine yoğunlaştık. Luxury thermal otel kavramını özellikle büyükşehirlerde yaşayan ailelere ve plaza çalışanı gençlere de benimsetmeye başladık. Misafirlerimizin memnuniyetini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Rusya ve Avrupa’dan da konuklarımızı ağırlıyoruz. Amacımız Mersin’de turizmi 12 aya yayabilmek" diye konuştu.

#4
Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

“Avrupa ve Rusya’ya ağırlık verdik” Mersin’de yeni termal otellerin de yakın gelecekte kurulabileceğini belirten Narlı, “Termal turizm, Mersin’in turizmde daha da büyümesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. “Mersin’in turizmde potansiyeli çok yüksek" diyen Narlı, şöyle devam etti; "Deniz ve inanç turizminin yanı sıra termal otellerin de devreye girmesiyle bölge, Türk turizminde alternatif bir destinasyona dönüşmeye başladı. otel olarak sağladığımız iş olanakları ile kentin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Bölgede turizmin gelişmesi, turizm sezonunu tüm yıla yaymaktan, katma değer oluşturmaktan ve turizm çeşitliliği oluşturmaktan geçiyor. Bunun için sadece yurt içi değil başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerdende turistleri Mersin’e çekebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Buna charter uçuş seferleri de dahil.”

#5
Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

Türkiye’nin en iyi 10 oteli arasında 2021’de hizmet vermeye başlayan BN Hotel Thermal&Wellness, üç yılda Türkiye’nin en iyi otelleri arasına girmeyi başardı. BN Hotel Thermal&Wellness 3 yılda 4 önemli ödülün sahibi oldu. BN Hotel, turizm sektörünün en önemli ödüllerinden QM Tourism Awards’tan Türkiye’nin en iyi QM Spa&Wellness Luxury ödülünü, World Luxury Spa Awards’ta 3 ayrı kategoride LuxuryThermal Hotel Spa, Best Interior Design, Luxury Mineral Spring Spa ödüllerini ve turizm sektörünün en önemli ödül kuruluşu Travelers Choise 2023’te ise Tripadvisor Travelers Choice ödülünü aldı. Ayrıca son olarak misafir yorumlarına göre 'Otelpuan Ödülü'nü de alarak Türkiye’nin en çok beğenilen ilk 10 oteli arasına girdi.

#6
Foto - O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

Meyve bahçeleri içindeki termal cennet BN Hotel Thermal&Wellness, 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yer alıyor. Otelde 11 bin 500 metre alana kurulu SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz bulunuyor. 9 farklı oda kategorisinde 246 oda, 3 villa, toplamda ise 644 yatak kapasitesi mevcut. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyu da 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlerine sahip. Doğal kaynağından gelen bu su, herhangi bir karışıma uğramadan doğal mineral zenginliği korunarak misafirlere sunuluyor.

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