O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!

“Avrupa ve Rusya’ya ağırlık verdik” Mersin’de yeni termal otellerin de yakın gelecekte kurulabileceğini belirten Narlı, “Termal turizm, Mersin’in turizmde daha da büyümesini sağlayacak” ifadelerini kullandı. “Mersin’in turizmde potansiyeli çok yüksek" diyen Narlı, şöyle devam etti; "Deniz ve inanç turizminin yanı sıra termal otellerin de devreye girmesiyle bölge, Türk turizminde alternatif bir destinasyona dönüşmeye başladı. otel olarak sağladığımız iş olanakları ile kentin ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Bölgede turizmin gelişmesi, turizm sezonunu tüm yıla yaymaktan, katma değer oluşturmaktan ve turizm çeşitliliği oluşturmaktan geçiyor. Bunun için sadece yurt içi değil başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerdende turistleri Mersin’e çekebilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Buna charter uçuş seferleri de dahil.”