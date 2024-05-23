2024-05-23 12:21:29 O il Türkiye'nin yeni turizm merkezi oluyor!
Denizi, kumsalları, koyları, doğal güzellikleri ve barındırdığı çeşitli dinlere ait tarihi kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin gerçek bir kültür ve turizm kenti olan Mersin, Akdeniz Bölgesinin en dikkat çekici şehirlerinden biri. Ciddi bir termal turizm potansiyeline de sahip olan kentte, son yıllarda termal ve sağlık turizmi üzerine önemli yatırımlar yapılıyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla Mersin, çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirler ve yurt dışından da yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.