O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmalarının en geç 5 Ekim'de biteceğini açıklamıştı. Son durum ise aynen Başkan'ın söylediği gibi...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmalarının en geç 5 Ekim'de biteceğini açıklamıştı. Son durum ise aynen Başkan'ın söylediği gibi...
Galatasaray Yönetimi, bozulmalar sebebiyle RAMS Park zeminini yenileme kararı almıştı. Gecikmeler yaşanabileceği konusunda endişeler oluştu. Ancak Başkan Dursun Özbek, kısa süre önce yaptığı açıklamada en geç 5 Ekim'de operasyonun tamamlanacağını söylemişti.
Galatasaray, milli ara sonrasında 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma özelinde zeminle ilgili soru işaretleri bulunuyordu. Ancak "oturma" süreci de dahil Kasımpaşa maçında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bir sonraki sınavı ise Şampiyonlar Ligi'nde...
Cim-Bom, 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ın yeni zemininde oynanacak ilk 2 karşılaşmanın önemi çok büyük. Galatasaray, milli araya Trabzonspor yenilgisiyle girmişti. Şampiyonlar Ligi'ne ise Sporting Lizbon mağlubiyetiyle başlandı. Sarı-Kırmızılılar, çıkış yakalamak istiyor.
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