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O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmalarının en geç 5 Ekim'de biteceğini açıklamıştı. Son durum ise aynen Başkan'ın söylediği gibi...

#1
Foto - O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır

Galatasaray Yönetimi, bozulmalar sebebiyle RAMS Park zeminini yenileme kararı almıştı. Gecikmeler yaşanabileceği konusunda endişeler oluştu. Ancak Başkan Dursun Özbek, kısa süre önce yaptığı açıklamada en geç 5 Ekim'de operasyonun tamamlanacağını söylemişti.

#2
Foto - O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır

Galatasaray, milli ara sonrasında 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma özelinde zeminle ilgili soru işaretleri bulunuyordu. Ancak "oturma" süreci de dahil Kasımpaşa maçında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bir sonraki sınavı ise Şampiyonlar Ligi'nde...

#3
Foto - O İki karşılaşmanın etkisi büyük olacak: Rams Park'ta sorun yok: Çimler hazır

Cim-Bom, 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ın yeni zemininde oynanacak ilk 2 karşılaşmanın önemi çok büyük. Galatasaray, milli araya Trabzonspor yenilgisiyle girmişti. Şampiyonlar Ligi'ne ise Sporting Lizbon mağlubiyetiyle başlandı. Sarı-Kırmızılılar, çıkış yakalamak istiyor.

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