O iddia yüzünden köy boşalmıştı! Muhtar adayı belli oldu

Yaşanan sel felaketinden sonra köyün göç vermeye başladığını belirten Ahmet Kılıç, “Kışla köyünde yaşayan tek aile benim ailemdir, yaklaşık olarak 2013 yılında tekrardan geri göç ettim, 11 yıldır köyde bulunuyorum. Geçtiğimiz dönem ben muhtarlık yaptım, bu dönem oğlum Mehmet Kılıç muhtarlık ediyor, şuan oğlum hastanede ameliyat olduğu için bu konuşmayı ben yapıyorum. Bizim köyümüzde cin dedikleri şey bulunmuyor, köyümüz 1978’de yağan yağmurlardan dolayı sele maruz kaldı. Yaşanan o selden sonra babam köyün ileri gelenlerindendi. Kendisine topal muhtar Mehmet derlerdi, babam köyden göç edince onun arkasına hızlı bir göç akımı olmuştur. 1980’lerde köy tamamıyla boşaldı. Doksanlı yıllarda geri döndüğümüzde köyümüzde 15 haneye yakın yaşayan vardı. Son 15 yıldır da köyde benim dışımda yaşayan yoktur, şuan köyde ne cin vardır nede ona benzer bir varlık vardır” Şeklinde konuştu.