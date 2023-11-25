O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

Gilaburu meyvesi adeta bir şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Bu hastalıklar için sıvı hale getirildikten sonra düzenli ve aşırıya kaçmadan tüketiliyor. Bunların yanı sıra gilaburu meyvesinin kabuğu da resmen şifa saçıyor. Kramplara, kas gerginliklerine, regl sancısına, menopoz döneminde meydana gelen ağrılı kanamalara iyi geliyor. İlk olarak aldığınız ya da topladığınız gilaburu meyvelerini iyice yıkamanız gerekiyor. Daha sonra bir bidona salamuraya yatırın. Üç ay kadar beklettikten sonra meyve suyu gibi tüketebilirsiniz.