  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! O isimlerin tamamını görevden aldı

Seçil Erzan'dan, parasını döve döve fazlasıyla alan iki futbolcu kim? Şok iddia Türkiye’yi sarstı! İkisine de soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı’nın önünde hain tezgâh! Türkiye gündemine bomba gibi düştü! “Payitaht” dizisi detayı şok etti

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ıydı, yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimini görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

Yunanistan'da çok büyük panik! Televizyon, gazeteler, radyolar Türkiye'nin NOTAM kararını korku içerisinde servis etmeye başladı

Galatasaray'dan flaş hamle kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu: Yok böyle bir gelir...

Bildiklerinizi unutun! Satış lideri yeni Peugeot E-208 Türkiye’ye ne zaman geliyor? Kaç km menzil sunuyor?

Kuruluş Osman’ın Orhan Bey'i: O sahnede zorlandım

Bu gurur Peugeot’un! "2023 Yılının Binek Otomobil Markası" seçildi! "Müşterilerimiz için hep daha iyisi için çalışıyoruz"
Sağlık
4
O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

2023-11-25 12:37:03
O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

İnsanların yaşam standartlarını düşüren hastalıklar arasında yer alan böbrek hastalıkları, birçok kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Bu kapsamda böbrek sorunu yaşayan kişilerin tüketebileceği doğal bir besin son zamanlarda viral olmaya başladı. Böbrek hastalıkları için bire bir olmasının yanı sıra doğadan bedavaya toplanabiliyor. Adını duyan toplamak için koşa koşa gidiyor… Doğadan fışkıran şifa…

#1
Foto - O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

Doğadan gelen şifalı besinlere bir yenisi daha eklendi. Yozgat’ta dere kenarları başta olmak üzere sulak alanlarda kendiliğinden yetişen “gilaburu” meyvesi özellikle de böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Bunun yanı sıra şeker ve tansiyon hastalarının da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bu meyve hem suyu ile hem de kabuğu ile tüketiliyor.

#2
Foto - O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

Sulak alanlarda yetişen gilaburu meyvesi, özellikle Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde kendiliğinden yetişiyor. Şimdilerde hasat edilmeyi bekleyen meyve, vatandaşlar tarafından toplandıktan sonra salamura olarak saklanıp kış aylarında meyve suyu halinde tüketiliyor. İşletme sahibi Mustafa Kır, Yozgat’ın Çandır ilçesinde bu meyveler için tesis kurduklarını ve alım yapmaya başladıklarını anlattı. Mustafa Kır, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.

#3
Foto - O hastalıklar için bire bir, üstelik bedava! Adını duyan, koşa koşa gidiyor! Adeta fışkırıyor

Gilaburu meyvesi adeta bir şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki astım, romatizma, yüksek tansiyon, kabakulak ve uyku bozukluğu gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Bu hastalıklar için sıvı hale getirildikten sonra düzenli ve aşırıya kaçmadan tüketiliyor. Bunların yanı sıra gilaburu meyvesinin kabuğu da resmen şifa saçıyor. Kramplara, kas gerginliklerine, regl sancısına, menopoz döneminde meydana gelen ağrılı kanamalara iyi geliyor. İlk olarak aldığınız ya da topladığınız gilaburu meyvelerini iyice yıkamanız gerekiyor. Daha sonra bir bidona salamuraya yatırın. Üç ay kadar beklettikten sonra meyve suyu gibi tüketebilirsiniz.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında ilk grupların serbest bırakılmasının ar..
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 faz..
50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı
Dünya

50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadro..
Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var
Medya

Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Yıllardır yaptırdığı estetikler yüzünden adı magazin sayfalarından düşmüyor. Bir zamanlar nasıl göründüğünü belki de kendisi bile unuttu. So..
Kar geliyor! Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geldi!
Gündem

Kar geliyor! Son dakika hava durumu uyarıları peş peşe geldi!

Kritik hava durumu uyarıları peş peşe geliyor. Hafta sonu sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek. Özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Kar..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte vergi, harç ve cezalara yapılan zam
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte vergi, harç ve cezalara yapılan zam

Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23