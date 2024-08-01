O görüntüler yeniden gündem oldu! Ali Koç’tan fırçaladığı İmamoğlu’na ziyaret

ALİ KOÇ: “2036 PLANLARI SAYIN BAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE TUTAR” Yeni yönetim kurulunu kabul ettiği için İmamoğlu’na teşekkür eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Zaten sık sık temastayız. Başkanımızın spora zaten özel bir ilgisi var. Her zaman da şunu söyler; İstanbul'un en büyük markası, üç büyük kulüpler. O hassasiyeti olan birini zaten kulüpte tahmin edebilirsiniz. Biz, hem bugüne kadar bizlere uzattığı destek, dostluk, yeri geldi mi yardım eli için hem de bundan sonrakilere teşekkür etmek isterim. 2036 planlarını konuştuk. Temaslar, ilişkiler, neler hedeflendiği, aldığınız takdirde bu güzel şehrimizce neler yapılabileceğini istişare ettik. Fazlasıyla ümitlendik biz de. O olimpiyat er ya da geç gelecek İstanbul'a inşallah. Er ya da geç geç olmaz, 2036 planları sayın başkanımızın önderliğinde tutar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olimpiyatlara, kafilemize büyük katkısı oldu. Başkanımın dediği gibi bir ve iki numara kulüpler bizleriz. İnşallah ileride de güç birliği yaparak bayrağı en yüksekte dalgalandıracak sporcuları hep beraber yetiştiririz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Maçlarımızda sizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.