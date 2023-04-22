2023-04-22 15:36:15 O gemi 81 yıl aradan sonra bulundu! Dünya şoka girdi
Tamı tamına 81 yıl önce ortadan kaybolan gemi bulundu. Gelişme dünya basınında geniş yer buldu.
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Tamı tamına 81 yıl önce ortadan kaybolan gemi bulundu. Gelişme dünya basınında geniş yer buldu.
Derin deniz kaşifleri, 2’nci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 1000 Avustralyalı asker ve sivillin yaşamını yitirdiği, Filipinler açıklarında ABD tarafından vurularak batırılan Japon nakliye gemisinin enkazını buldu.
Avustralya’nın en kötü deniz felaketiydi. Bir ABD denizaltısı, geminin Papua Yeni Gine’de yakalanan mahkumlarla dolu olduğundan habersiz gemiye ateş açtı.
Avustralya’nın en kötü deniz felaketiydi. Bir ABD denizaltısı, geminin Papua Yeni Gine’de yakalanan mahkumlarla dolu olduğundan habersiz gemiye ateş açtı.
Avustralya’nın en kötü deniz felaketiydi. Bir ABD denizaltısı, geminin Papua Yeni Gine’de yakalanan mahkumlarla dolu olduğundan habersiz gemiye ateş açtı.
Avustralya’nın en kötü deniz felaketiydi. Bir ABD denizaltısı, geminin Papua Yeni Gine’de yakalanan mahkumlarla dolu olduğundan habersiz gemiye ateş açtı.
Avustralyalı bir deniz arkeolojisi grubu olan Silentworld Foundation, Fugro adlı Hollandalı bir derin deniz araştırma şirketinin yardımıyla görevi organize etti.
Enkaz, otonom bir su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metrede, yani Titanik enkazından daha derinde bulundu.
Enkaz, otonom bir su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metrede, yani Titanik enkazından daha derinde bulundu.
AUV’nin enkaza en yakın olduğu yerin 45 metre olduğunu söyledi. (TRT Haber)
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