HÜDA PAR'den sitem: 'Sokaklar hala köpeklerle dolu!'

TSK'nın Çelik Kubbesi güçleniyor: HİSAR ve KORKUT ile hava savunmada etkin rol! İşte sistemlerin kabiliyetleri

Çin 32 yıllık uygulamaya son verdi: Türkiye'de tehlike altında!

O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş'tan flaş "stoper" kararı! Bize para kazandırabilir açıklaması heyecan oluşturdu...

Evinin odasında muhafaza ediyor: Kilosunu 10 bin TL'den satıyor!

Alaska'da Buzlar Eriyor mu? Küresel Güçler Yeniden Dizilirken ABD–Rusya Yakınlaşması ve Türkiye'ye Etkileri

11. Yargı Paketi'nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor! İşte teklifte yer alan bazı düzenlemeler

AK Partili isimden, teşhirci haber spikerlerine çok sert tepki: Bunları mı seyredeceğiz, haber mi dinleyeceğiz?
Spor
6
Yeniakit Publisher
O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Emrah Savcı
O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı derbi sonrası Erman Toroğlu, Beşiktaşlı futbolcu Jurasek'i hedef aldı. Jurasek'in golle sonuçlanabilecek bir pozisyonda pas vermek yerine şutu tercih etmesini eleştiren Toroğlu, ''Beşiktaş'ta bir oyuncu var ya, auta attı. Balta gibi sağ tarafına vermedi. Maç orada 4-2 olacak. Hocam, o hareketi yapan futbolcu kadroda olmamalı'' dedi.

1
#1
Foto - O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 3-3 berabere kaldığı derbi, futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken maçın ardından yapılan yorumlar da en az karşılaşma kadar ses getirdi. Mücadelenin son bölümlerinde yaşanan bir pozisyon üzerinden Beşiktaşlı futbolcu Jurasek'i hedef alan Erman Toroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

#2
Foto - O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Jurasek'in golle sonuçlanabilecek bir pozisyonda pas vermek yerine şutu tercih etmesini eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ta bir oyuncu var ya, auta attı. Balta gibi sağ tarafına vermedi. Maç orada 4-2 olacak. Hocam, o hareketi yapan futbolcu kadroda olmamalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

#3
Foto - O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Eleştirilerini sürdüren Toroğlu, söz konusu tercihin sadece bireysel bir hata olmadığını vurgulayarak, "Oyuncu orada görecek onu ya! Sen arkadaşlarının emeğini çöpe atıyorsun. Ayağının dışıyla bırak, boş kaleye atsın" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Toroğlu'nun bu sözleri, pozisyonun Beşiktaş adına ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

#5
Foto - O futbolcu için 'balta' benzetmesi! Olay açıklama geldi... Eski hakem açtı ağzını yumdu gözünü

Jurasek'in kaçırdığı bu fırsat ve Erman Toroğlu'nun sert çıkışı, Trabzonspor–Beşiktaş derbisinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medyada da geniş yankı bulan yorumlar, karşılaşmanın ardından tartışmaların uzun süre devam edeceğini gösterdi.

